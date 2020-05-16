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Айнтрахт - Боруссия Менхенгладбах 1:3. Обзор матча и видео голов
Бундеслига, 26-й тур. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”
“Айнтрахт” Франкфурт – “Боруссия” Менхенгладбах 1:3
Голы: Силва 81 – Плеа 1, Тюрам 7, Бенсебаини 73 (пен.)
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