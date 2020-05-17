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Его слова - это голы. Комичное интервью Холанда после матча с Шальке

Германия
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Норвежец не изменяет себе

Его слова - это голы. Комичное интервью Холанда после матча с Шальке
UA-Футбол
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Бундеслига вернулась, а вместе с ней и Эрлинг Холанд. Именно норвежец забил первый гол чемпионата Германии после коронавирусной паузы, открыв счет в матче с “Шальке”.

“Боруссия” Дортмунд выиграла с общим счетом 4:0, и после финального свистка футболисты BVB подошли по традиции к Желтой Стене, хотя там никого не было, и зааплодировали воображаемым болельщикам.

После игры у Холанда спросили о символическом значение этого жеста, но норвежец, как всегда, отвечал на вопросы журналиста невозмутимо и лаконично.

Транскрипция:

– После финального свистка вы со всей командой подошли к Южной трибуне. Желтая Стена сегодня, само собой, была пустая. Почему вы это сделали?

– Почему бы и нет?

– Это был своего рода знак?

– Да.

– Можете объяснить его смысл?

– Это было моим болельщикам.

– Болельщики – это все для вас, и для “Боруссии” Дортмунд.

– Да.

– Спасибо, было приятно с вами поговорить.

– Спасибо! (убегает).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии Эрлинг Холанд
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