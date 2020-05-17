Его слова - это голы. Комичное интервью Холанда после матча с Шальке

Бундеслига вернулась, а вместе с ней и Эрлинг Холанд. Именно норвежец забил первый гол чемпионата Германии после коронавирусной паузы, открыв счет в матче с “Шальке”.

“Боруссия” Дортмунд выиграла с общим счетом 4:0, и после финального свистка футболисты BVB подошли по традиции к Желтой Стене, хотя там никого не было, и зааплодировали воображаемым болельщикам.

Celebrating as if the ground was full



The Dortmund players continue to do their traditional thank you to the Yellow Wall #BundesligaIsBack pic.twitter.com/e4XvVzJV1Y — ???????? Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport???????? (@btsportfootball) May 16, 2020

После игры у Холанда спросили о символическом значение этого жеста, но норвежец, как всегда, отвечал на вопросы журналиста невозмутимо и лаконично.

Erling Haaland's post-match interview is... something else pic.twitter.com/UxNpfhY60p — Goal (@goal) May 16, 2020

Транскрипция:

– После финального свистка вы со всей командой подошли к Южной трибуне. Желтая Стена сегодня, само собой, была пустая. Почему вы это сделали?

– Почему бы и нет?

– Это был своего рода знак?

– Да.

– Можете объяснить его смысл?

– Это было моим болельщикам.

– Болельщики – это все для вас, и для “Боруссии” Дортмунд.

– Да.

– Спасибо, было приятно с вами поговорить.

– Спасибо! (убегает).