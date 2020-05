Его слова - это голы. Комичное интервью Холанда после матча с Шальке

Бундеслига вернулась, а вместе с ней и Эрлинг Холанд. Именно норвежец забил первый гол чемпионата Германии после коронавирусной паузы, открыв счет в матче с “Шальке”.

“Боруссия” Дортмунд выиграла с общим счетом 4:0, и после финального свистка футболисты BVB подошли по традиции к Желтой Стене, хотя там никого не было, и зааплодировали воображаемым болельщикам.

Celebrating as if the ground was full



The Dortmund players continue to do their traditional thank you to the Yellow Wall #BundesligaIsBack pic.twitter.com/e4XvVzJV1Y