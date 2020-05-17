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Флик: Бавария в хорошей форме, но в игре с Унионом нам понадобится еще и характер

Германия
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Наставник мюнхенцев поделился ожиданиями перед игрой

Флик: Бавария в хорошей форме, но в игре с Унионом нам понадобится еще и характер
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик высказался перед игрой с "Унионом".

"Мы интенсивно тренировались, было очевидно, что команда находится в хорошей физической форме. В воскресенье мы провели между собой товарищеский матч – три тайма по 20 минут. Интенсивность была очень высокой. Надеюсь, что в Берлине мы сможем показать, что находимся в хорошей форме. Мы должны будем продемонстрировать свой уровень. Лишь одного футбольного искусства будет недостаточно. Мы должны будем проявить характер и идти в единоборства. Играя лишь в красивый футбол невозможно завершить девять матчей так, как мы этого хотим.

"Унион" – команда с классным менталитетом. Они вышли в Бундеслигу и играют дома против "Баварии". Думаю нас ожидает такая же игра как если бы на стадионе были зрители. Это агрессивная команда, стремящаяся угрожать воротам соперника. Мы должны будем противостоять этому. Лишь одного футбольного искусства будет недостаточно. Мы должны будем проявить характер и идти в единоборства", – цитирует Флика официальный сайт "Баварии".

Матч "Унион" – "Бавария" начнётся в 19:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Унион (Берлин) Ханси Флик
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