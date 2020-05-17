Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с "Фрайбургом" (1:1).

"Если посмотреть на таблицу, "Бавария" возглавляет ее каждый год. Мы упустили слишком много очков и забивали недостаточно стабильно. "Бавария" же всегда действует очень надежно, если говорить о забитых голах.

Нам нужно выполнять домашнюю работу, чтобы занять одно из первых четырех мест. Это наша главная цель на сезон, поглядим, чем в итоге все закончится.

В первые 25 минут матча мы доминировали, потом действовали с мячом слишком нетерпеливо и недостаточно хорошо атаковали. Думаю, мы должны были вести после первого тайма.

Во втором тайме мы имели невероятное преимущество, у нас были верные шансы забить. Сопернику, обороняющемуся столь глубоко, удалось забить лишь раз. Но если бы мы забили 3 или 4 гола, это не было бы незаслуженным итогом", – сказал Нагельсманн в интервью Bild.