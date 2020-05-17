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Нагельсманн: Бавария возглавляет таблицу каждый год, цель Лейпцига – попадание в зону ЛЧ

Германия
(1 голосов)

"Быки" не рассчитывают побороться за чемпионство?

Нагельсманн: Бавария возглавляет таблицу каждый год, цель Лейпцига – попадание в зону ЛЧ
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Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с "Фрайбургом" (1:1).

"Если посмотреть на таблицу, "Бавария" возглавляет ее каждый год. Мы упустили слишком много очков и забивали недостаточно стабильно. "Бавария" же всегда действует очень надежно, если говорить о забитых голах.

Нам нужно выполнять домашнюю работу, чтобы занять одно из первых четырех мест. Это наша главная цель на сезон, поглядим, чем в итоге все закончится.

В первые 25 минут матча мы доминировали, потом действовали с мячом слишком нетерпеливо и недостаточно хорошо атаковали. Думаю, мы должны были вести после первого тайма.

Во втором тайме мы имели невероятное преимущество, у нас были верные шансы забить. Сопернику, обороняющемуся столь глубоко, удалось забить лишь раз. Но если бы мы забили 3 или 4 гола, это не было бы незаслуженным итогом", – сказал Нагельсманн в интервью Bild.

После вчерашней ничьей отставание "Лейпцига" от "Баварии" сократилось на 4 очка, однако мюнхенцы имеют игру в запасе.

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В статье: РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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