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Нагельсманн: Бавария возглавляет таблицу каждый год, цель Лейпцига – попадание в зону ЛЧ
"Быки" не рассчитывают побороться за чемпионство?
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с "Фрайбургом" (1:1).
"Если посмотреть на таблицу, "Бавария" возглавляет ее каждый год. Мы упустили слишком много очков и забивали недостаточно стабильно. "Бавария" же всегда действует очень надежно, если говорить о забитых голах.
Нам нужно выполнять домашнюю работу, чтобы занять одно из первых четырех мест. Это наша главная цель на сезон, поглядим, чем в итоге все закончится.
В первые 25 минут матча мы доминировали, потом действовали с мячом слишком нетерпеливо и недостаточно хорошо атаковали. Думаю, мы должны были вести после первого тайма.
Во втором тайме мы имели невероятное преимущество, у нас были верные шансы забить. Сопернику, обороняющемуся столь глубоко, удалось забить лишь раз. Но если бы мы забили 3 или 4 гола, это не было бы незаслуженным итогом", – сказал Нагельсманн в интервью Bild.
После вчерашней ничьей отставание "Лейпцига" от "Баварии" сократилось на 4 очка, однако мюнхенцы имеют игру в запасе.