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Соперник Шахтера по ЛЕ набирает обороты. Аугсбург - Вольфсбург 1:2. Видеообзор матча

Германия
(1 голосов)

Непростая, на последних минутах, но победа в гостях у середняка

Соперник Шахтера по ЛЕ набирает обороты. Аугсбург - Вольфсбург 1:2. Видеообзор матча
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Бундеслига, 26-й тур

Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “Вольфсбург” 1:2

Голы: Брукс 54 (авт) – Штеффен 43, Гинчек 90+1

“Аугсбург”: Люте – Фрамбергер, Едвай, Сухи (Удуохай 65), Макс – Хедира, Байер – Рихтер (Базе 87), Левен (Кордова 87), Варгас (Яго 79) – Нидерлехнер

“Вольфсбург": Кастельс – Отавио (Руссийон 87), Брукс, Понграчич, Мбабу – Арнольд, Шлагер – Брекало (Гинчек 61), Мехмеди, Жоау Виктор (Клаус 75) – Штеффен

Предупреждения: Сухи 39 – Отавио 53, Арнольд 73, Руссийон 90+3

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В статье: Вольфсбург Аугсбург
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