Германия
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Соперник Шахтера по ЛЕ набирает обороты. Аугсбург - Вольфсбург 1:2. Видеообзор матча
Непростая, на последних минутах, но победа в гостях у середняка
Бундеслига, 26-й тур
Аугсбург, “ВВК-Арена”
“Аугсбург” – “Вольфсбург” 1:2
Голы: Брукс 54 (авт) – Штеффен 43, Гинчек 90+1
“Аугсбург”: Люте – Фрамбергер, Едвай, Сухи (Удуохай 65), Макс – Хедира, Байер – Рихтер (Базе 87), Левен (Кордова 87), Варгас (Яго 79) – Нидерлехнер
“Вольфсбург": Кастельс – Отавио (Руссийон 87), Брукс, Понграчич, Мбабу – Арнольд, Шлагер – Брекало (Гинчек 61), Мехмеди, Жоау Виктор (Клаус 75) – Штеффен
Предупреждения: Сухи 39 – Отавио 53, Арнольд 73, Руссийон 90+3
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