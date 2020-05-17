Антивирус. Первая ласточка поздней весны

Что и говорить, мы с вами оказались в уникальном положении. К примеру, я смотрю футбол 44 года, и впервые "выпал" из него на целых два месяца. То есть, абсолютно. Когда такое было, чтобы столько времени быть лишенным возможности наблюдать любимую игру на любом уровне?

Архивы не предлагать – все это время не смотрел их принципиально. У каждого свои "тараканы". Мне было интересно дождаться возвращения футбола и прочувствовать, каково это: когда с голодухи словно знакомишься с ним заново? В моем возрасте мало что способно удивить по-настоящему, а новизна ощущений – редчайший подарок судьбы.

Кроме того, вы здесь имеете дело с человеком системы, который уж если за чем и следит, то непременно регулярно и последовательно. В эту обязательную программу входят национальные соревнования своей страны, международные матчи ее представителей, а также финальные турниры для сборных команд и плей-офф еврокубков. Точка.

Оттого вчера мой приятель из Германии был вчера слегка ошарашен тем, что я смотрел Бундеслигу. "Ломка? Отпустило? – поинтересовался он, - Я в качестве суррогата белорусов смотрел".

Я их не смотрел, и лишний раз убедился, что футбол для меня не наркотик, а именно что увлечение с большой буквы. Извините за сравнение, но это та самая настоящая любовь, которую не заменит случайно встреченная сговорчивая бабенка. Однако ему я ответил в тон: "На безрыбье и бундесы – Лига чемпионов".

Германии – честь и хвала за то, что пошла в прорыв, став первой ласточкой аномально поздней футбольной весны в Европе. Белоруссия не в счет – она стала классическим исключением из правила. По мнению одних – героическим, других – преступным. Вчера же мы увидели пример того, что, по-хорошему, должно бы стать нормой для всех.

Впрочем, нет. Франции, Бельгии, Голландии в этом списке вы не найдете. И глупо было бы упрекать их в этом – просто посмотрите статистику жертв пандемии в этих странах. Имеется в виду соотношение умерших и выздоровевших. В этом смысле, Германии сам Бог велел стать "антивирусным" локомотивом: излечилось тут едва ли не в 20 раз больше людей.

Правда, согласно этой логике, Белоруссия, имеющая официальный показатель еще втрое выше, и впрямь идет впереди планеты всей. Но при этом мы помним, что там гражданам было практически запрещено умирать от коронавируса.

Как бы там ни было, а Германия с ее педантичностью в подсчетах, законопослушным менталитетом и достаточно высоким уровнем медицины является именно той страной, которая может себе позволить первой выйти с карантина. Верно говорят: если не немцы, тогда кто еще? Остальная же Европа пока, затаив дыхание, взирает на них со смесью зависти и надежды.

Уселся перед "ящиком" и аз грешный после 60 дней воздержания. Нехитрым способом выбрав для просмотра Рурское дерби – как матч, видевшийся центральным в туре во всех отношениях, включая положение команд в таблице. Что я там увидел?

Первые кадры были привычно мрачными: вышагивающие на положенном расстоянии друг от друга в "намордниках" футболисты особого оптимизма не внушали. Ну, пустые трибуны – то таке: нам ли не знать, что такое жизнь? Да, поначалу акустика напомнила камерную тишь манежа, но об этом достаточно быстро забыл.

Во-первых, у меня немало знакомых, которые смотрят матчи по нашему ТВ с выключенным звуком: раздражает уровень комментария – им не привыкать. Во-вторых, тысячу раз прав Юрген Клопп: "Мы все полюбили эту игру не из-за атмосферы на стадионе". Подписываюсь.

Где-то с четверть часа казалось, что мяч двигается живее, чем игроки – игра проходила в эдаком разминочном темпе. И это было, наверное, неизбежно. Не готов к этому оказался лишь комментатор, за скоростью речи которого было трудно угнаться футболистам. Но потом они раскачались и выдали примерно час вполне приемлемого зрелища. "Заснув" в эндшпиле.

Обратила на себя внимание непривычная для украинского болельщика аккуратность в обращении соперников друг с другом. Если же говорить об общем количестве фолов, то их набралось с полтора десятка. Другими словами, участники матча фолили в среднем раз в шесть минут. Любопытно будет сравнить с нашими, если это удастся сделать через две недели.

Фолили, к слову, поровну. И на двоих, и по таймам. И если до перерыва в этом явно преуспел "Шальке", то после – крупно выигрывавшая "Боруссия".

Хозяева поля в Дортмунде вели игру с первых минут, однако первый реально голевой момент был создан именно у их ворот. Но вскоре после этого, на исходе получаса игры, "Боруссия" открыла счет.

Гол был знаменателен вдвойне. Во-первых, он стал лучшим в матче: эстетичная работа Брандта, Азара и Холанда порадовала незамыленный глаз. Во-вторых, как показали дальнейшие события, это был сигнал для "Шальке" - сливать воду. Ибо свой единственный внятный шанс для взятия ворот после этого гости получили уже после 4:0.

Да уж, в смысле интриги, игра подкачала. И все же, в отличие от всех, кто переключился на другие в начале второго тайма, я досмотрел ее до конца. Предпочитаю целостное восприятие одного матча скольжению по поверхностям нескольких. И удовольствие от книги, дочитанной до конца – юзанью нескольких сайтов одновременно в погоне за инфой. Старомоден, каюсь.

И все же, при кажущемся очевидным превосходстве "Боруссии", добросовестно отсмотрев поединок от свистка до свистка, полагаю идеальным для него счет 2:0. При семи-восьми угрозах воротам со стороны победителей и двум-четырем – со стороны побежденных. Однако хозяева поля реализовали большинство своих возможностей, а "Шальке" на свой гол так и не "наиграл".

Уверенное и четкое судейство Айтекина, впрочем, не испытавшего особых трудностей, добавило добротности немецкому футбольному продукту.

Самыми яркими действующими лицами спектакля в Дортмунде стали Брандт и Холанд – два блондина, олицетворившие собой атаку "Боруссии". После них назвал бы Азара и автора дубля Геррейру.

В целом матч произвел неоднозначное впечатление, но позитива было значительно больше. А учитывая его значимость, и не только для футбола – он прошел на "ура".

Безусловно, одна немецкая ласточка весны нам не сделает. Но степень важности этого глотка свежего воздуха в год, когда мировой футбол подвергся самому серьезному испытанию в истории, трудно переоценить. И, уж конечно, пока прочие страны карантинят, смотреть Бундеслигу будут даже такие архаичные ортодоксы, как тот, что с вами здесь общается.

Спасибо немцам за надежду! И за футбол – это вам не мелочь по карманам тырить. В смысле, не методом исключения, и не по остаточному принципу (не в обиду белорусам), а действо, таки заслуживающее внимания. Футбол вернулся. Надолго ли?