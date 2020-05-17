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Кельн - Майнц. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Матч 26-го тура Бундеслиги – в прямом эфире

Кельн - Майнц. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
UA-Футбол
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Бундеслига, 26-й тур.

17 мая, Кельн, "РейнЭнергиШтадион"

"Кельн" 16:30 "Майнц"

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Майнц Кёльн
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