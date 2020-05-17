Бундеслига. Камбэк Майнца в матче с Кельном

Тренер “Майнца” Ахим Байерлорцер начинал сезон в “Кельне”, но был уволен после того, как “козлы” проиграли восемь матчей в 11 турах. Сменивший его Маркус Гиздоль поднял “Кельн” из предпоследнего места в середину таблицы. Появились даже мечты о еврокубках. Что удивительно, Байерлорцер недолго оставался без работы – его пригласил “Майнц”, который барахтался у зоны вылета.

Остались ли у Байерлорцера какие-то счеты с “Кельном”? Сказать, что “да” было бы неправдой. Однако сегодня 52-летнему тренеру удалось сильно “насолить” своему бывшему клубу.

“Кельн” забил быстрый гол. Ньякате уронил Ута в своей штрафной, и форвард “Кельна” реализовал пенальти. Первый тайм так и закончился со счетом 1:0, но игра была равной. “Кельн” бил чаще по воротам, а “Майнцу” не всегда удавалось довести свои атаки до конца.

Второй тайм начался так же, как и первый – с гола “Кельна”. Вышедший на замену Дреклсер выполнил навес с фланга, а подачу замкнул Кайнц.

И только после 0:2 удача улыбнулась “Майнцу”. Команда Байерлорцера ее заслужила. Сначала Авонийи замкнул прострел с фланга, а затем один из лучших голов тура забил опорник “Майнца” Пьер Кунде. Камерунец смело пошел с центра поля в проход, игроки “Кельна” были обескуражены, удар в угол – 2:2.

Четвертый гол в матче максимально открыл игру, но как это часто бывает, большая открытость не привела к голам. Матч так и закончился со счетом 2:2. Хорошая игра.

Бундеслига, 26-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Майнц” 2:2

Голы: Ут 6 (пен.), Кайнц 53 – Авонийи 61, Кунде 72

“Кельн”: Хорн – Шмитц (Эхизибуэ 83), Борнаув, Ляйстнер, Каттербах – Скири, Хектор (Реджбечай 76) – Тильманн (Дрекслер 46), Ут, Кайнц (Шиндлер 71) – Кордоба (Теродде 83)

“Майнц”: Мюллер – Аарон Мартин, Ньякате, Сен-Жюст, Баку – Кунде (Латца 83), Фернандеш (Салаи 69) – Квайсон, Боэтиюс (Баррейро 83), Чжи (Авонийи 56) – Онисиво (Бурхардт 84)

Предупреждения: Хектор 19, Кайнц 19, Реджбечай 87, Скири 90 – Чжи 37, Аарон Мартин 90+3