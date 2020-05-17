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Милота дня. Кёльн выложил футболки болельщиков на трибунах перед матчем с Майнцем
Красивый жест от руководства немецкого клуба
В рамках 26-го тура Бундеслиги "Кёльн" дома сыграл вничью с "Майнцом" 2:2.
Поединок проходит без зрителей, но перед матчем хозяева провели акцию - трибуны стадиона были украшены футболками, шарфами и игрушками, которые передали фанаты немецкого клуба.
"Мы спросили болельщиков, не хотят ли они передать свои счастливые шарфы и форму для размещения на стадионе на предстоящие игры. Это не то же самое, что и присутствие болельщиков, но спасибо", – говорится в сообщении "Кельна" в твиттере.
We asked #effzeh fans if they wanted to hand over their lucky scarf or kit to be placed in the stadium for the upcoming games.— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 17, 2020
It’s not the same as you being there and it never will be, but thank you ❤️⚪️ pic.twitter.com/oRbXOKSerp