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Милота дня. Кёльн выложил футболки болельщиков на трибунах перед матчем с Майнцем

Германия
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Красивый жест от руководства немецкого клуба

Милота дня. Кёльн выложил футболки болельщиков на трибунах перед матчем с Майнцем
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В рамках 26-го тура Бундеслиги "Кёльн" дома сыграл вничью с "Майнцом" 2:2.

Поединок проходит без зрителей, но перед матчем хозяева провели акцию - трибуны стадиона были украшены футболками, шарфами и игрушками, которые передали фанаты немецкого клуба.

"Мы спросили болельщиков, не хотят ли они передать свои счастливые шарфы и форму для размещения на стадионе на предстоящие игры. Это не то же самое, что и присутствие болельщиков, но спасибо", – говорится в сообщении "Кельна" в твиттере.

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В статье: Бундеслига Майнц Кёльн
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