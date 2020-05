Милота дня. Кёльн выложил футболки болельщиков на трибунах перед матчем с Майнцем

В рамках 26-го тура Бундеслиги "Кёльн" дома сыграл вничью с "Майнцом" 2:2.

Поединок проходит без зрителей, но перед матчем хозяева провели акцию - трибуны стадиона были украшены футболками, шарфами и игрушками, которые передали фанаты немецкого клуба.

We asked #effzeh fans if they wanted to hand over their lucky scarf or kit to be placed in the stadium for the upcoming games.



It’s not the same as you being there and it never will be, but thank you ❤️⚪️ pic.twitter.com/oRbXOKSerp