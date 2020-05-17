Милота дня. Кёльн выложил футболки болельщиков на трибунах перед матчем с Майнцем

В рамках 26-го тура Бундеслиги "Кёльн" дома сыграл вничью с "Майнцом" 2:2.

Поединок проходит без зрителей, но перед матчем хозяева провели акцию - трибуны стадиона были украшены футболками, шарфами и игрушками, которые передали фанаты немецкого клуба.

"Мы спросили болельщиков, не хотят ли они передать свои счастливые шарфы и форму для размещения на стадионе на предстоящие игры. Это не то же самое, что и присутствие болельщиков, но спасибо", – говорится в сообщении "Кельна" в твиттере.