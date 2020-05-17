Бундеслига. Бавария под пение птиц обыграла Унион

Домашний стадион “Униона” называется “Ан дер альтен Ферстерай”, дословно “в хижине старого лесника”. Это не случайно. Выйдя из станции наземного метро (S-Bahn) “Берлин-Кепеник” вам нужно пройти несколько минут по лесу, прежде чем попасть на стадион. Двадцать тысяч болельщиков “Униона” на каждой игре создают впечатляющую шумовую поддержку. Они своими руками построили этот стадион, на 80% состоящий из террас (стоячих трибун). Однако сегодня, как и в других матчах 26-го тура Бундеслиги, болельщиков не было. Вместо них мы слышали удары по мячу, крики футболистов, и… пение птиц в лесу.

Это лирическое отступление было бы неуместно, если бы “Унион” и “Бавария” сыграли классный матч с закрученным сюжетом. Однако игра долгое время не получалась. “Унион” закрылся на своей половине поля в первом тайме и пару раз организовал удачные контрвыпады. У “Баварии” были проблемы с поиском свободного пространства. Часто подводила техника. Даже такой мастер паса как Тиаго делал обрезки.

Тем не менее, “Бавария” дважды поразила ворота Гикевича в первом тайме. Первый гол был отменен из-за сантиметрового офсайда Мюллера. Во втором мяче никаких вопросов уже не было. Суботич в своей штрафной завалил на газон Горетцку, не заметив подключение хавбека “Баварии”. Пенальти точно исполнил Левандовски. Для него этот гол стал 40-м в сезоне и 26-м в чемпионате.

Во втором тайме уже было поинтереснее. Темп игры немного увеличился, больше всех старались Мюллер и Левандовски. Однако “Бавария” все равно выглядела сыровато.

У “Баварии” было больше 70% владения, но проводить качественные атаки команде Флика удавалось редко. “Унион” старался играть через воздух – тоже безуспешно. Более того. Свой второй гол “Бавария” забила головой. Павар удачно подключился к угловому и замкнул навес Киммиха.

2:0. Может, дело в сопернике, но вчера “Боруссия” произвела более приятное впечатление. Через девять команды встретятся в Дортмунде.

Бундеслига, 26-й тур. Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Бавария” 0:2

Голы: Левандовски 40 (пен.), Павар 80

“Унион”: Гикевич – Хюбнер, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Андрих (Гентнер 71), Премель (Кроос 85), Ленц – Ингвартсен (Меес 81), Уджа (Андерссон 71), Бюльтер (Рюэрсон 85)

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар – Тиаго, Киммих – Гнабри (Перишич 85), Горетцка (Коман 71), Мюллер (Кюизанс 89) – Левандовски

Предупреждения: Ленц 12, Шлоттербек 51 – Дэвис 36