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Польская голевая машина. Левандовски забивает за Баварию 40+ голов пятий сезон подряд

Германия
(2 голосов)

31-летний Роберт отличился с пенальти в матче 26-го тура Бундеслиги

Польская голевая машина. Левандовски забивает за Баварию 40+ голов пятий сезон подряд
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В рамках 26-го тура Бундеслиги "Бавария" на выезде играет с "Унионом".

Счет в матче открыл форвард мюнхенцев Роберто Левандовски - поляк реализовал пенальти на 40-й минуте встречи.

Таким образом, 31-летний нападающий забил свой 40-й гол в этом сезоне в футболке "Баварии":

  • 26 в немецком чемпионате
  • 3 в национальном кубке
  • 11 в Лиге чемпионов

Левандовски забивает 40+ голов за мюнхенский клуб во всех турнирах уже 5-й сезон подряд.

Польская голевая машина. Левандовски забивает за Баварию 40+ голов пятий сезон подряд - изображение 1

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Бундеслига Унион (Берлин)
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