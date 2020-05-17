Польская голевая машина. Левандовски забивает за Баварию 40+ голов пятий сезон подряд

В рамках 26-го тура Бундеслиги "Бавария" на выезде играет с "Унионом".

Счет в матче открыл форвард мюнхенцев Роберто Левандовски - поляк реализовал пенальти на 40-й минуте встречи.

Таким образом, 31-летний нападающий забил свой 40-й гол в этом сезоне в футболке "Баварии":

26 в немецком чемпионате

3 в национальном кубке

11 в Лиге чемпионов