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Польская голевая машина. Левандовски забивает за Баварию 40+ голов пятий сезон подряд
31-летний Роберт отличился с пенальти в матче 26-го тура Бундеслиги
В рамках 26-го тура Бундеслиги "Бавария" на выезде играет с "Унионом".
Счет в матче открыл форвард мюнхенцев Роберто Левандовски - поляк реализовал пенальти на 40-й минуте встречи.
Таким образом, 31-летний нападающий забил свой 40-й гол в этом сезоне в футболке "Баварии":
- 26 в немецком чемпионате
- 3 в национальном кубке
- 11 в Лиге чемпионов
Левандовски забивает 40+ голов за мюнхенский клуб во всех турнирах уже 5-й сезон подряд.
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