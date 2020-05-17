Вайденфеллер: Сане в Баварии? Дело почти решенное. У экс-игроков есть источники

Экс-вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Вайденфеллер прокомментировал слухи вокруг трансфера немецкого полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане в мюнхенскую "Баварию".

"Дело почти решенное. У бывших игроков всегда есть несколько источников", – сказал Роман Вайденфеллер для Goal.com со ссылкой на Sport1.