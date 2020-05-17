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Вайденфеллер: Сане в Баварии? Дело почти решенное. У экс-игроков есть источники
Немецкий голкипер поделился мыслями насчет возможного трансфера соотечественника
Экс-вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Вайденфеллер прокомментировал слухи вокруг трансфера немецкого полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане в мюнхенскую "Баварию".
"Дело почти решенное. У бывших игроков всегда есть несколько источников", – сказал Роман Вайденфеллер для Goal.com со ссылкой на Sport1.
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Источник:Goal.com
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