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Вайденфеллер: Сане в Баварии? Дело почти решенное. У экс-игроков есть источники

Германия
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Немецкий голкипер поделился мыслями насчет возможного трансфера соотечественника

Вайденфеллер: Сане в Баварии? Дело почти решенное. У экс-игроков есть источники
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Экс-вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Вайденфеллер прокомментировал слухи вокруг трансфера немецкого полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане в мюнхенскую "Баварию".

"Дело почти решенное. У бывших игроков всегда есть несколько источников", – сказал Роман Вайденфеллер для Goal.com со ссылкой на Sport1.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити (Англия) Роман Вайденфеллер Лерой Сане
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Источник:
Goal.com
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