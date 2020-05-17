Германия
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Бавария под руководством Флика установила новый рекорд скорострельности в Бундеслиге
Мюнхенцы забили 50 голов в 16 матчах чемпионата Германии
В рамках 26-го тура Бундеслиги "Бавария" на выезде обыграла "Унион" 2:0.
Этот матч стал для мюнхенского клуба 16-м в национальном первенстве под руководством 55-летнего Ханси Флика. За этот период "красная машина" забила 50 мячей.
Таким образом, при Флике "Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги - никто ранее не забивал 50 голов быстрее.
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Источник:Opta
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