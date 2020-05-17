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Как надо здороваться во время пандемии. Мюллер дал пинка тренеру Баварии

Германия
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Томас как всегда старается разрядить атмосферу

Как надо здороваться во время пандемии. Мюллер дал пинка тренеру Баварии
Новина українською

В матче 26-го тура чемпионата Германии "Бавария" уверенно в гостях обыграла "Унион".

Форвард мюнхенцев Томас Мюллер вышел на эту встречу в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте. Вместо 30-летнего немца на поле вышел фразцузский полузащитник Микаэль Кюизанс.

Когда Мюллер покидал поле, то из-за рекомендаций Бундеслиги не контактировать лишний раз во время матчей, Томас неординарно поздоровался с главным тренером "Баварии" Ханси Фликом.

Как надо здороваться во время пандемии. Мюллер дал пинка тренеру Баварии - изображение 1

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Бундеслига Унион (Берлин)
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