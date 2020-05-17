Как надо здороваться во время пандемии. Мюллер дал пинка тренеру Баварии

В матче 26-го тура чемпионата Германии "Бавария" уверенно в гостях обыграла "Унион".

Форвард мюнхенцев Томас Мюллер вышел на эту встречу в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте. Вместо 30-летнего немца на поле вышел фразцузский полузащитник Микаэль Кюизанс.

Когда Мюллер покидал поле, то из-за рекомендаций Бундеслиги не контактировать лишний раз во время матчей, Томас неординарно поздоровался с главным тренером "Баварии" Ханси Фликом.