Германия
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Как надо здороваться во время пандемии. Мюллер дал пинка тренеру Баварии
Томас как всегда старается разрядить атмосферу
В матче 26-го тура чемпионата Германии "Бавария" уверенно в гостях обыграла "Унион".
Форвард мюнхенцев Томас Мюллер вышел на эту встречу в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте. Вместо 30-летнего немца на поле вышел фразцузский полузащитник Микаэль Кюизанс.
Когда Мюллер покидал поле, то из-за рекомендаций Бундеслиги не контактировать лишний раз во время матчей, Томас неординарно поздоровался с главным тренером "Баварии" Ханси Фликом.
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