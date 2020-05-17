Вердер - Байер. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 26-й тур

18 мая. Берлин. "Везерштадион"

“Вердер” Бремен 21:30 “Байер” Леверкузен

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

Главный тренер “Вердера” Флориан Кофельдт говорит, что его команда с оптимизмом готовится к матчу с “Байером”. Вера в лучшее – это, что нужно бременцам. В 2020-м году “Вердер” проиграл пять из семи матчей Бундеслиги, выиграв всего один раз, еще в январе. Отставание от спасительного 15-го места – восемь очков. От 16-го, переходного – пять.

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“Вердер” сыграет свой матч, уже зная результаты конкурентов в борьбе за выживание. Никто из них не победил. Появился шанс хоть немного сократить расстояние.

Проблема в том, с кем играет “Вердер”. У “Байера” есть свои турнирные задачи. Леверкузенцы занимают пятое место таблице и не хотят отпускать в отрыв “Боруссию” Менхенгладбах и “РБ Лейпциг”. На кону место в зоне Лиге чемпионов.

Пауза застала “Байер” в хорошей форме. Четыре победы в пяти последних матчах чемпионата, и удачный выезд в Глазго. Продолжит ли “Байер” свою победную серию? Петер Бос сказал, что доволен подготовкой своей команды.

Цифры и факты

Бремен проиграл шесть последних матчей Бундеслиги, в пяти из них он не смог забить даже один гол. Только у трех команд в истории чемпионата Германии были худшие серии: “Ганза” (2004/05) и “Тасмания” (1965/66) по восемь и “Ганновер” (2015/16) – семь. Все команды в итоге вылетели.

Если “Вердер” не забьет “Байеру” он повторит антидостижение “Фрайбурга” (2009/10) и “Штутгарта” (2014/15) – шесть домашних матчей подряд без голов.

Перед стартом тура только “Бавария” (22) и “Боруссия” Дортмундд (21) набрали больше очков, чем “Байер” (19) в 2020-м году. В этом сезоне “Байер” уже обыграл обе команды.

Также у Леверкузена в 2020-м году третья в лиге атака (22 голов) и защита (девять пропущенных).

Забив “Айнтрахту” в последнем туре атакующий хавбек “Байера” Кай Хавертц стал самым молодым футболистом в истории Бундеслиги, достигшим отметки в 30 голов (20 лет, 270 дней). Он опередил легендарного Клауса Фишера на 15 дней.

Ориентировочные составы

Проблемы с травмами преследуют “Вердер” весь сезон. Коронавирусная пауза не принесла большого облегчения. Против Леверкузена точно не сыграют Аугустинссон и Писарро, есть проблемы у Фюллькруга, Мевальда, Топрака. Дисквалифицирован Классен. Петер Бос не может рассчитывать только на двух футболистов. Пропустит игру с “Вердером” капитан “Байера” Ларс Бендер и нападающий Кевин Фолланд.

“Вердер”: Павленка – Велькович, Фогт, Мойзандер – Гебре Селассие, Максимилиан Эггештайн, Шахин, Фридль – Биттенкурт, Зельке, Рашица

“Байер”: Градецки – Та, Свен Бендер, Тапсоба – Вайзер, Баумгартлингер, Арангис, Венделл – Беллараби, Диаби – Хавертц

Прогноз на матч “Вердер” – “Байер”

В обычных условиях победа “Байера” не вызывала бы вопросов. Разница в психологическом и функциональном состоянии была колоссальная, не говоря уж о качестве футбола. Однако коронавирус поставил все команды в равные условия. Появится ли “Вердера” у больше шансов? Есть сомнения. У “Байера” глубже состав и возможность проводить пять замен скорее играет на руку Леверкузену. Кроме того, за то короткое время, пока команды проводили контактные тренировки, внести какие-то существенные изменения было сложно. “Байер” – явный фаворитом матча, вполне вероятно, что он победит с крупным счетом – 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.