"Это не поцелуй". Защитник Герты нарушил правила дистанции и оправдался желанием подсказать партнеру

Защитник "Герты" Дедрик Бойята нарушил социальную дистанцию и поцеловал партнера по команде Марко Груйича в матче 26-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма".

Портал Goal.com сообщает, что Бундеслига решила не наказывать 29-летнего исполнителя, так как соблюдение социального дистанцирования было предписано как рекомендация, а не взято за правило. "Герта" выиграла со счетом 3:0, берлинская команда идет на 11-м месте, "Хоффе" – девятый.

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