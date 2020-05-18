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"Это не поцелуй". Защитник Герты нарушил правила дистанции и оправдался желанием подсказать партнеру

Германия
(1 голосов)

Немного юмора: Бойята целует Груйича, но его не накажут

"Это не поцелуй". Защитник Герты нарушил правила дистанции и оправдался желанием подсказать партнеру
Новина українською

Защитник "Герты" Дедрик Бойята нарушил социальную дистанцию и поцеловал партнера по команде Марко Груйича в матче 26-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма".

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Портал Goal.com сообщает, что Бундеслига решила не наказывать 29-летнего исполнителя, так как соблюдение социального дистанцирования было предписано как рекомендация, а не взято за правило. "Герта" выиграла со счетом 3:0, берлинская команда идет на 11-м месте, "Хоффе" – девятый.

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"Это не поцелуй и не празднование. Прошу прощения за то, что положил руки на лицо Марко Груйича. Я подсказывал ему. Конечно, мы должны быть осторожными, когда матчи проходят в такое время. Нам нужно адаптировать наши привычные празднования и игровые взаимодействия".

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В статье: Герта (Берлин) Бундеслига Хоффенхайм (Зинсхайм) Анга Дедрик Боята Марко Груйич коронавирус
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
18.05.2020 в 09:23
Один раз - не считается? :)
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