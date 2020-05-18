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"Это не поцелуй". Защитник Герты нарушил правила дистанции и оправдался желанием подсказать партнеру
Немного юмора: Бойята целует Груйича, но его не накажут
Защитник "Герты" Дедрик Бойята нарушил социальную дистанцию и поцеловал партнера по команде Марко Груйича в матче 26-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма".
Портал Goal.com сообщает, что Бундеслига решила не наказывать 29-летнего исполнителя, так как соблюдение социального дистанцирования было предписано как рекомендация, а не взято за правило. "Герта" выиграла со счетом 3:0, берлинская команда идет на 11-м месте, "Хоффе" – девятый.
"Это не поцелуй и не празднование. Прошу прощения за то, что положил руки на лицо Марко Груйича. Я подсказывал ему. Конечно, мы должны быть осторожными, когда матчи проходят в такое время. Нам нужно адаптировать наши привычные празднования и игровые взаимодействия".
It wasnt a Kiss, neither a Celebration. I apologize for putting my hands on @grujicmarko face. I was giving him instructions about a set piece. We must definitely be careful now that we play under this situation. We have to adapt our way to play or celebrate. @herthabsc
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