Назовите всех чемпионов Бундеслиги. КВИЗ

Немецкая Бундеслига первой среди топ-чемпионатов вышла из карантина. Без болельщиков, с максимальными мерами безопасности, однако в минувшие выходные были сыграны восемь поединков 26-го тура. По крайней мере, до середины июня именно Германия будет единственной страной из так называемой большой футбольной пятерки, которая будет радовать нас футболом. А это хороший повод, чтобы вспомнить всех чемпионов Бундеслиги.

Подчеркнем, что речь именно о Бундеслиге, которая стартовала в 1963 году. За три минуты вам нужно назвать 12 клубов. В левой колонке вы найдете подсказку - количество чемпионств и год последнего титула. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. В трех случаях кроме названия команды еще нужно указать город (без скобок, например, Арсенал Лондон), еще в одном случае в названии команды присутствуют цифры.