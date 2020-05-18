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Назовите всех чемпионов Бундеслиги. КВИЗ

Германия
(4 голосов)

12 клубов за три минуты

Назовите всех чемпионов Бундеслиги. КВИЗ
Новина українською

Немецкая Бундеслига первой среди топ-чемпионатов вышла из карантина. Без болельщиков, с максимальными мерами безопасности, однако в минувшие выходные были сыграны восемь поединков 26-го тура. По крайней мере, до середины июня именно Германия будет единственной страной из так называемой большой футбольной пятерки, которая будет радовать нас футболом. А это хороший повод, чтобы вспомнить всех чемпионов Бундеслиги.

Подчеркнем, что речь именно о Бундеслиге, которая стартовала в 1963 году. За три минуты вам нужно назвать 12 клубов. В левой колонке вы найдете подсказку - количество чемпионств и год последнего титула. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. В трех случаях кроме названия команды еще нужно указать город (без скобок, например, Арсенал Лондон), еще в одном случае в названии команды присутствуют цифры.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (3)
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cavo50
18.05.2020 в 12:48
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Cannabis Sativa (Луцк)
18.05.2020 в 12:29
Велика подяка автору за те, що нарешті зараховується правильна відповідь, коли пишеш букву "х"! Тобто, слово "Мюнхен" зарахувало. Не довелось завідомо неправильно набирати "Мюнген".
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absurdlight (Kiev)
18.05.2020 в 12:41
Cannabis Sativa,
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absurdlight (Kiev)
18.05.2020 в 12:22
Удалось набить первые пять клубов, потом пришлось сдаться. :)
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