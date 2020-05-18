Швабский самородок. Тимо Вернер сводит с ума всю Европу

Немецкая Бундеслига – первый топовый европейский чемпионат, который вернулся в большую игру после двухмесячного перерыва, связанного с коронавирусом. Если взять за скобки мюнхенскую "Баварию", движущуюся к очередному чемпионству, то наиболее интересной командой является "РБ Лейпциг". Ее главный солист – немецкий мега-форвард Тимо Вернер.

Вернер начал громить рекорды еще в юношеском возрасте. У уроженца немецкого города Штутгарт не было выбора, в академии какого клуба постигать футбольное ремесло. Вместе со "Штутгартом" он прошел все уровни и возрасте семнадцати лет получил право дебютировать за главную команду.

17 лет 4 месяца и 23 дня – столько было Вернеру, когда форвард вышел на поле в футболке родного клуба в Лиге Европы. Это было 1 августа 2013 года, а в соперниках ходил пловдивский "Ботев". Это достижение стало рекордным для "Штутгарта". Через три дня он сидел на скамейке запасных матча Кубка Германии против берлинского "Динамо", а еще через две недели вышел на 13 минут в игре против "Байера" в Бундеслиге. Другой рекорд пал 10 ноября того же года – Тимо забил первый гол за "Штутгарт". Пострадал "Фрайбург".

В сезоне 2013/2014 Вернер появлялся на поле в двадцати четырех матчах подряд. И это в семнадцать лет! Прошло шесть недель со дня первого гола, когда Тимо дважды огорчил "Фрайбург" (3:1). Это позволило ему стать самым молодым игроком Бундеслиги, сделавшим дубль. Он забил шестнадцать голов в восемнадцати играх за сборную Германии U-17 и девять мячей в одиннадцати встречах за U-19. Первое достижение позволило форварду выиграть престижный приз имени Фритца Вальтера (позади остался нынешний хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт). Второе – проиграть в аналогичной номинации защитнику "Байера" Джонатану Та. Третьим же стал нынешний со-командник Лукас Клостерманн.

К концу своего третьего сезона вместе со "Штутгартом" он был рекордсменом по двум показателям: быстрее всех предыдущих игроков немецкой лиги сыграл на высшем уровне 50 и 100 матчей (оба рекорда теперь у Кая Хавертца). Однако в команде все было, мягко говоря, не очень гладко. "Штутгарт" шел в зоне вылета и не удержался в Бундеслиге. Сам Вернер стал игроком стартового состава, но его чаще всего использовали на позиции крайнего нападающего, что неблагоприятно сказалось на показателях. Эксперты, которые прочили ему большое будущее, стали сомневаться, что талант раскроется.

Спас "РБ Лейпциг", который только что выиграл Вторую Бундеслигу и получил повышение в классе. "Быки" не пожадничали и выложили за молодого форварда 10 млн евро. На тот момент в его активе было тринадцать голов и 96 матчей. Хоть "Лейпциг" и вызывает бурю негатива в родной Германии, никто не будет отрицать явного: это лучшая команда по работе с неограненными бриллиантами.

Вернер нуждался в "РБ Лейпциг", "РБ Лейпциг" нуждался в Вернере. Сам Тимо из тех, кто сомневается в собственных возможностях, а в новой, где-то даже накаленной, обстановке он нашел себя. В первых играх за новый клуб не было очевидно, что в ближайшем будущем за этим человеком выстроится очередь из лучших клубов Европы.

А потом прорвало. Чемпионат-2016/2017 Тимо Вернер закончил с активом в 21 гол за 31 матч Бундеслиги, в следующем сезоне чуть сбавил обороты: 13 голов в Бундеслиге и три в Лиге чемпионов. На максимальную мощность немец вышел по ходу текущего розыгрыша немецкого чемпионата: 21 гол в 26 матчах и 4 гола в Лиге чемпионов. Только Чиро Иммобиле ("Лацио") и Роберт Левандовски ("Бавария") забивают чаще.

С приходом в клуб Юлиана Нагельсманна, молодого уникума, который заявил о себе с "Хоффенхаймом", Вернер изменился и стал лучше. "Мы начали его ставить немного глубже. Не хотим использовать Тимо слишком близко к линии, потому что ему нужно немного пространства и темпа, чтобы показать свою настоящую скорость на поле. У него намного больше касаний мяча, чем это было в предыдущие годы. Новая позиция способствует его развитию. Он играет между линиями против команд, которые садятся глубоко. Тимо должен развиваться дальше, если хочет стать одним из лучших в мире", – прокомментировал изменения наставник "быков".

Если команда соперника опускается слишком глубоко, то у Вернера меньше возможностей использовать свою скорость. На этот счет Нагельсманн дает четкие инструкции: играть в свободной роли и постоянно искать мяч. Часто движение впереди оставляет свободные зоны Забитцеру, Анхелиньо или Нкунку, у которых также взрывная скорость.

"Он часто держался левого фланга, чтобы создавать контратаки", – добавляет Нагельсманн. Интересно, что подобным образом его использует в сборной Германии и Йоахим Лев. При игре на левом фланге у немца поразительная статистика: пять голов в пяти матчах, гол каждые 67 минут.

На счету Тимо Вернера есть еще один уникальный рекорд. 2 ноября 2019 года "РБ Лейпциг" на "Ред Булл Арена" разгромил "Майнц" со счетом 8:0. Тимо Вернер сделал не только голевой, но и ассистентский хет-трик (3+3).

Характеристики

Вернер – центрфорвард в схеме 4-3-3, однако, как мы уже писали, он нередко сваливается на левый фланг при схеме 3-4-3. Также в "Лейпциге" используют 4-4-2, где партнером немца в атаке становится датчанин Юссуф Поульсен. Его сильные стороны - скорость, дриблинг и способность удерживать мяч в ногах. Опасен Тимо в кинжальных контратаках (на его счету наибольшее количество голов после быстрого перехода из обороны в атаку в этом сезоне – четыре), на которых строится игра "Лейпцига". Клуб также любит активно прессинговать. Гегенпрессинг, который так любит Юрген Клопп, работает и у "быков", а он, как известно, невозможен без быстрых и мобильных игроков в атаке. Своим движением Тимо Вернер терроризирует защитников соперников и заставляет их ошибаться. Также он предпочитает играть в короткий пас.

"Нам нужно выйти за пределы представления о том, что я только бомбардир, – сказал Вернер. – Я думаю, что помогать партнерам – это также одна из моих сильных сторон. Вы всегда определяете нападающего по количеству голов, но теперь с новым тренером у меня новая роль: почти как нападающий-полузащитник. А это значит, что нужно играть, как другие, и получать помощь. Естественно, я должен всегда связывать это вместе".

Его рост – 181 см. Не самый низкий, но и не самый высокий для форварда его плана. Нельзя сказать, что игра Вернера в воздухе – это откровенно слабое место, но над этим определенно нужно работать. Он редко выигрывает воздушные дуэли, но при этом в его активе есть десять голов головой (около 10% от всех его забитых мячей).

Будущее

Этим летом любой уважающий себя европейский суперклуб захочет увидеть в своем составе Тимо Вернера. Он проводит феноменальный сезон, а вот его контракт составлен крайне хитрым способом. Соглашение действует до 2023 года, но есть пункт о выкупе. К примеру, Kicker сообщает, что клаусула установлена на отметке в 30 млн евро, а Bild уточняет, что при определенных результатах она вырастает до 60 млн евро. Можно сказать лишь одно: за 24-летнего форварда это небольшие деньги, однако все идет к тому, что особой конкуренции за него не будет.

Вернер заявил, что ему не интересно продолжение карьеры в "Баварии", чем вызвал бурю негодования со стороны председателя правления этого клуба Карла-Хайнца Румменигге. Функционер увидел в этом неуважение. В сердце Тимо, похоже, поселился один клуб – "Ливерпуль". Однако "красные" не смогут себе позволить форварда этим летом из-за коронавируса, а это значит, что он будет радовать "Лейпциг" еще один год.

Слова

"Следующие десять он будет доминировать в атаке. Нам нужен такой человек, как Тимо. Он может помочь нам стать чемпионами мира", – слова Марио Гомеса, который как никто другой разбирается в качественных форвардах.

"Я думаю, что Роберт Левандовски сейчас номер один в Европе. У Тимо Вернера другой стиль. У него отличные данные – это зависит от того, как хочет играть команда. Форвард должен соответствовать идее тренера и идее команды", – главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн.

Роберт Левандовски назвал Тимо Вернера среди лучших "девяток" мира. Туда же попали Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Серхио Агуэро и Луис Суарес.