СМИ: Бавария намерена продлить аренду Коутиньо

Арендное соглашение между "Баварией" и "Барселоной", которое касается аренды Филиппе Коутиньо, подходит к концу уже 30-го июня.

Короновирусный кризис сильно сместил сроки окончания сезона и теперь он будет завершен лишь в августе (с учетом еврокубков). Мюнхенская сторона готова продлить аренду Коутиньо.

По данным Mundo Deportivo, они оставят полузащитника до конца августа. И это несмотря на травму бразильца, которая оставит его вне игры на шесть недель.

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Ранее сообщалось, что Коутиньо может вернуться в АПЛ.