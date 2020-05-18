Германия
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СМИ: Бавария намерена продлить аренду Коутиньо
Однако на очень короткий срок
Арендное соглашение между "Баварией" и "Барселоной", которое касается аренды Филиппе Коутиньо, подходит к концу уже 30-го июня.
Короновирусный кризис сильно сместил сроки окончания сезона и теперь он будет завершен лишь в августе (с учетом еврокубков). Мюнхенская сторона готова продлить аренду Коутиньо.
По данным Mundo Deportivo, они оставят полузащитника до конца августа. И это несмотря на травму бразильца, которая оставит его вне игры на шесть недель.
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Ранее сообщалось, что Коутиньо может вернуться в АПЛ.
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