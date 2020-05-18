Бундеслига. Вялый разгром Байера над безнадежным Вердером

Эксперимент по проведению 26-го тура Бундеслиги после коронавирусной паузы был признан удачным. Телеканалы собрали хорошие рейтинги, у стадионов не было толп болельщиков и футбол получился довольно ничего. Итоги были подведены после вчерашнего матча “Униона” с “Баварией”. О сегодняшней игре “Вердера” с “Байером” как будто и забыли.

Игра в Бремене не зря казалась всеми забытой, хотя уже вошла в локальную историю. Сегодня за “Байер” дебютировал 17-летний (и 15 дней) вингер Флориан Виртц. Он стал самым молодым игроком Леверкузена в Бундеслиге.

Виртц старался, но мало влиял на игру своей команды. Первый удар “Байер” нанес только на 26-й минуте, ничего не получалось и у “Вердера”. Темп игры был очень медленный.

Пятиминутка в середине первого тайма, когда было забито три гола, случилась скорее вопреки характеру игры. Сначала Диаби легко разобрался с соперниками на фланге и вырезал передачу на Хавертца – 1:0.

“Вердер” сравнял счет после углового – ловко протолкнул мяч в сетку после углового Гебре Селассие. Но ничья сохранялась недолго. Демирбай бесхитростно исполнил штрафной, но каким-то образом никто из игроков Бремена не накрыл Хавертца, отправившего мяч в ворота головой. “Вердер” – худшая команда лиги по стандартам, и сегодня мы снова в этом убедились.

Игра во втором тайме не изменилась. “Вердер” ужасно завершал перспективные атаки, “Байер” играл расслаблено, но все равно смог забить еще два гола. Третий мяч Леверкузена – также удар головой. Навес Диаби, завершение Вайзера. Защитники “Вердера” не участвовали в эпизоде. Пассивны они были и когда Беллараби изящно дал пас на ход Демирбаю в штрафную хозяев.

Одна радость для “Вердера” – первый гол в домашнем матче за шесть туров. В остальном “Вердер” остался таким же ужасным, каким и был до перерыва. Вылет кажется все более неизбежным.

Легкая победа “Байера”, который продолжает погоню за первой четверкой.

Бундеслига, 26-й тур. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Байер” Леверкузен 1:4

Голы: Гебре Селассие 30 – Хавертц 28, Хавертц 33, Вайзер 61, Демирбай 78

“Вердер”: Павленка – Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль – Максимилиан Эггештайн, Фогт (Осако 85), Баргфреде (Йоганнес Эггештайн 54) – Биттенкур (Сарджент 71), Зельке (Вольтемаде 71), Рашица (Бартельс 85)

“Байер”: Градецки – Синкгравен, Свен Бендер, Тапсоба, Вайзер – Демирбай, Арангис (Паулиньо 85) – Диаби (Бэйли 62), Амири (Баумгартлингер 71), Виртц (Беллараби 62) – Хавертц (Аларио 85)

Предупреждения: Мойсандер 54, Фридль 75 – Свен Бендер 44