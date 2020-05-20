Глава DFB: Нужно подумать о потолке зарплат футболистов – суммы трансферов раздражают общество

Президент федерации футбола Германии Фритц Келлер предложил ввести потолок зарплат в футболе. Цитирует Фритца пресс-служба DFB.

"Мы должны приблизить профессиональный футбол к людям. Стоит подумать о потолке зарплат. Комиссионные агентам игроков и огромные суммы трансферов все больше раздражают общество и отталкивают его от нашего любимого вида спорта".

"Чтобы обсудить реформу финансового фэйр-плей, я свяжусь с моими коллегами на национальном и международном уровне, а также с президентом УЕФА. В конце концов, в футболе должно быть регулирование, которое соответствует европейскому законодательству, включая сюда и Великобританию. Нынешняя ситуация с коронавирусом дает возможность заглянуть в будущее и изменить положение дел в футболе, чтобы сохранить его для будущих поколений".