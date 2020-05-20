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Бавария продлила контракт с Нойером

Германия
(1 голосов)

Немецкий кипер продолжит защищать цвета баварцев

Бавария продлила контракт с Нойером
Новина українською

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

Соглашение с 34-летним немцем рассчитано до 30 июня 2023 года.

"Продление контракта — важный знак как для "Баварии", так и для Мануэля. Вместе мы создали беспроигрышную ситуацию. Мануэль выступает за постоянный успех "Баварии". Я рад нашему дальнейшему сотрудничеству, — цитирует спортдиректора клуба Хасана Салихамиджича официальный сайт "Баварии".

Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. В текущем сезоне вратарь провел 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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