Бавария продлила контракт с Нойером

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

Соглашение с 34-летним немцем рассчитано до 30 июня 2023 года.

"Продление контракта — важный знак как для "Баварии", так и для Мануэля. Вместе мы создали беспроигрышную ситуацию. Мануэль выступает за постоянный успех "Баварии". Я рад нашему дальнейшему сотрудничеству, — цитирует спортдиректора клуба Хасана Салихамиджича официальный сайт "Баварии".

Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. В текущем сезоне вратарь провел 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей.