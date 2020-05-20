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Боруссия продлила контракт Пищеком
Игрок выступает за дортмундцев на протяжении десяти лет
Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек продлил контракт с клубом до июня 2021 года, информирует пресс-служба "шмелей".
34-летний польский футболист выступает за "Боруссию" с 2010 года.
В сезоне-2019/20 Пищек провел 30 матчей за дортмундцев, забил один гол и сделал три результативные передачи.
One. More. Year. ????????????— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 20, 2020
#PISZCZU2021 pic.twitter.com/eWBzsUr2Ie
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