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Боруссия продлила контракт Пищеком

Германия
(1 голосов)

Игрок выступает за дортмундцев на протяжении десяти лет

Боруссия продлила контракт Пищеком
Новина українською

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек продлил контракт с клубом до июня 2021 года, информирует пресс-служба "шмелей".

34-летний польский футболист выступает за "Боруссию" с 2010 года.

В сезоне-2019/20 Пищек провел 30 матчей за дортмундцев, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лукаш Пищек
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