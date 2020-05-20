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Нойер - о продлении контракта: Я смотрю в будущее с большим оптимизмом

Германия
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Мануэль рад выступать в Баварии

Нойер - о продлении контракта: Я смотрю в будущее с большим оптимизмом
Новина українською

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал новость о продлении контракта с клубом до лета 2023 года.

"В течение нескольких недель после объявления паузы я не хотел принимать решение, потому что не было понятно, когда и как возобновится Бундеслига и возобновится ли она вообще.

Мне было важно продолжить работать с нашим тренером вратарей Тони Тапаловичем. Теперь все вопросы решены, и я смотрю в будущее с большим оптимизмом. Чувствую себя очень комфортно в "Баварии", это мой дом. Этот клуб – один из лучших в Европе", — цитирует Нойера пресс-служба "Баварии".

Нойер перешёл в "Баварию" из "Шальке" в 2011 году.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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