Нойер - о продлении контракта: Я смотрю в будущее с большим оптимизмом

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал новость о продлении контракта с клубом до лета 2023 года.

"В течение нескольких недель после объявления паузы я не хотел принимать решение, потому что не было понятно, когда и как возобновится Бундеслига и возобновится ли она вообще.

Мне было важно продолжить работать с нашим тренером вратарей Тони Тапаловичем. Теперь все вопросы решены, и я смотрю в будущее с большим оптимизмом. Чувствую себя очень комфортно в "Баварии", это мой дом. Этот клуб – один из лучших в Европе", — цитирует Нойера пресс-служба "Баварии".

Нойер перешёл в "Баварию" из "Шальке" в 2011 году.