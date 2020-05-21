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Берлинское дерби. Герта - Унион. Прогноз на матч Бундеслиги
Герта Берлин – Унион Берлин: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 мая ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Бундеслига, 27-й тур.
22 мая. Берлин, “Олимпиаштадион”
“Герта” Берлин 21:30 “Унион” Берлин
Телетрансляция – Megogo, Футбол 2
Первое в истории Бундеслиги между командами из Западного и Восточного Берлина закончилось победой “Униона”, абсолютного дебютанта чемпионата. Единственный гол был забит Польтером с пенальти. Ответная игра на “Олимпиаштадионе” должна была собрать более 70000 болельщиков. Однако “Герте” придется настраивается на реванш зная, что матч пройдет без зрителей.
Результаты одного тура это небольшая выборка, но показательно, что в первом посткарантинном туре домашние команды победили лишь раз (Дортмунд), потерпев пять поражений. В играх без болельщиков сильным командам легче даются гостевые матчи. Эмоций меньше – больше непосредственно футбола. На первый план выходят качество игры и индивидуальный класс футболистов.
Кто сильнее: “Герта” или “Унион”? Команды занимают соседние места в турнирной таблице. В прошлом туре “Герта” несколько неожиданно разгромила в гостях “Хоффенхайм”, а “Унион”, хоть и проиграл “Баварии”, но выглядел неплохо в обороне. В предстоящем матче нет явного фаворита.
Цифры и факты
- На прошлой неделе Юрген Лаббадиа выиграл свой дебютный матч в качестве главного тренера “Герты”. Он стал четвертым тренером “Старой Дамы” по ходу сезона 19/20.
- Нападающий Матеус Кунья поучаствовал в четырех голах “Герты” в последних пяти матчах (три гола, один ассист).
- “Унион” забивал голы в пяти последних матчах против “Герты” и еще ни разу не проигрывал на “Олимпиаштадионе” (одна победа, одна ничья).
- Капитан “Униона” Кристофер Триммель выполнил семь ассистов после стандартов. Это лучший результат в топ-лигах Европы.
- Игроки “Униона” Андрих, Ленц, Шмидебах и Каде – выпускники академии “Герты”.
Ориентировочные составы
Бруно Лаббадиа усадил на лавку польского бомбардира Кшиштофа Пентека. При нем основным нападающим “Герты” стал 35-летний ветеран Ведад Ибишевич. Под сомнением участие в матче хавбека Вольфа, травмирован защитник Рекик. Самая существенная потеря “Униона” – дисквалификация основного центрбека Шлоттербека. Вместо него на поле появится Фридрих. Также вне игры Беккер и Гогия.
“Герта”: Ярстейн – Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт – Дарида, Груйич – Лукебакио, Кунья, Миттельштедт – Ибишевич
“Унион”: Гикевич – Фридрих, Хюбнер, Суботич – Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц – Ингвартсен, Бюльтер – Андерссон
Прогноз на матч Герта – Унион
Перед 27-м туром команды оказались рядом в турнирной таблице, но после пятничной игры они могут разойтись в разных направлениях. “Герта” имеет потенциал для того, чтобы подняться выше в турнирной таблице, “Униону” грозит борьба за выживание. Это будет дерби, но оно будет лишено своей эмоциональной составляющей. Новый тренер “Герты” Бруно Лаббадиа умеет приводить в чувство заблудшие команды, и победу “Старой Дамы” над “Хоффенхаймом” не нужно недооценивать. Вероятный результат – победа “Герты” над “Унионом” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.