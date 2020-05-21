Берлинское дерби. Герта - Унион. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 27-й тур.

22 мая. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин 21:30 “Унион” Берлин

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

Первое в истории Бундеслиги между командами из Западного и Восточного Берлина закончилось победой “Униона”, абсолютного дебютанта чемпионата. Единственный гол был забит Польтером с пенальти. Ответная игра на “Олимпиаштадионе” должна была собрать более 70000 болельщиков. Однако “Герте” придется настраивается на реванш зная, что матч пройдет без зрителей.

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Результаты одного тура это небольшая выборка, но показательно, что в первом посткарантинном туре домашние команды победили лишь раз (Дортмунд), потерпев пять поражений. В играх без болельщиков сильным командам легче даются гостевые матчи. Эмоций меньше – больше непосредственно футбола. На первый план выходят качество игры и индивидуальный класс футболистов.

Кто сильнее: “Герта” или “Унион”? Команды занимают соседние места в турнирной таблице. В прошлом туре “Герта” несколько неожиданно разгромила в гостях “Хоффенхайм”, а “Унион”, хоть и проиграл “Баварии”, но выглядел неплохо в обороне. В предстоящем матче нет явного фаворита.

Цифры и факты

На прошлой неделе Юрген Лаббадиа выиграл свой дебютный матч в качестве главного тренера “Герты”. Он стал четвертым тренером “Старой Дамы” по ходу сезона 19/20.

Нападающий Матеус Кунья поучаствовал в четырех голах “Герты” в последних пяти матчах (три гола, один ассист).

“Унион” забивал голы в пяти последних матчах против “Герты” и еще ни разу не проигрывал на “Олимпиаштадионе” (одна победа, одна ничья).

Капитан “Униона” Кристофер Триммель выполнил семь ассистов после стандартов. Это лучший результат в топ-лигах Европы.

Игроки “Униона” Андрих, Ленц, Шмидебах и Каде – выпускники академии “Герты”.

Ориентировочные составы

Бруно Лаббадиа усадил на лавку польского бомбардира Кшиштофа Пентека. При нем основным нападающим “Герты” стал 35-летний ветеран Ведад Ибишевич. Под сомнением участие в матче хавбека Вольфа, травмирован защитник Рекик. Самая существенная потеря “Униона” – дисквалификация основного центрбека Шлоттербека. Вместо него на поле появится Фридрих. Также вне игры Беккер и Гогия.

“Герта”: Ярстейн – Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт – Дарида, Груйич – Лукебакио, Кунья, Миттельштедт – Ибишевич

“Унион”: Гикевич – Фридрих, Хюбнер, Суботич – Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц – Ингвартсен, Бюльтер – Андерссон

Прогноз на матч Герта – Унион

Перед 27-м туром команды оказались рядом в турнирной таблице, но после пятничной игры они могут разойтись в разных направлениях. “Герта” имеет потенциал для того, чтобы подняться выше в турнирной таблице, “Униону” грозит борьба за выживание. Это будет дерби, но оно будет лишено своей эмоциональной составляющей. Новый тренер “Герты” Бруно Лаббадиа умеет приводить в чувство заблудшие команды, и победу “Старой Дамы” над “Хоффенхаймом” не нужно недооценивать. Вероятный результат – победа “Герты” над “Унионом” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.