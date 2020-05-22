Бавария - Айнтрахт. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 27-й тур.

23 мая. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен 19:30 “Айнтрахт” Франкфурт

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

В первом круге “Айнтрахт” камня на камне не оставил от “Баварии”, выиграв у чемпиона со счетом 5:1. Этот матч стал переломным для обеих команд. “Бавария” уволила Нико Ковача и назначила тренером Ханси Фликом, который преобразил игру и результаты команды. У “Айнтрахта” начался спад. После победы над “Баварией” франкфуртцы не могли выиграть в Бундеслиге семь матчей, проиграв шесть из них.

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И сейчас команды находятся на разных полюсах формы и результатов. “Бавария” выиграла четыре матча подряд до перерыва и вернулась в сезон непростой, но все же победой над “Унионом” (2:0) в Берлине. У “Айнтрахта” была серия из трех подряд поражений, и команда Ади Хюттера ее продолжила, проиграв в прошлую субботу Гладбаху (1:3).

“Айнтрахт” проигрывал “Боруссии” 0:2 уже к седьмой минуте, уступая сопернику в концентрации, мотивации и общей готовности к игре. При этом Хюттер не находится под угрозой увольнения. Спортивный директор “Айнтрахта” Бруно Хюбнер выразил стопроцентную поддержку тренеру. Франкфуртцы надеются достойно сыграть с “Баварией”, но матч во вторник с “Фрайбургом” имеет большую ценность. Как впрочем и для “Баварии”. 26 мая команда Ханси Флика проведет важнейший поединок с “Боруссией” Дортмунд.

Цифры и факты

С Ханси Фликом “Бавария” провела 16 матчей в Бундеслиге и забила 50 голов (в среднем 3.1 за матч).

“Бавария” – единственная команда чемпионата Германии, которая не проиграла еще ни одного матча в 2020 году, набрав 34 очка из 36 возможных.

Роберт Левандовски – второй после Герда Мюллера футболист, сумевший в 26 турах чемпионата забить 26 голов.

Помимо “Айнтрахта”, “Баварию” в сезоне 19/20 обыгрывали “Хоффенхайм”, “Байер” Леверкузен и “Боруссия” Менхенгладбах.

“Айнтрахт” – худшая выездная команда Бундеслиги 19/20. Франкфурт набрал в гостях только семь из 36 возможных очков.

Ориентировочные составы

Обе команды будут играть субботний матч, держа в уме игру во вторник. Поэтому высока вероятность того, что и Ханси Флик и Ади Хюттер прибегнут к ротации. Хотя, с учетом того, что до конца сезона разрешено проводить пять замен, возможны существенные изменения уже по ходу матча. “Бавария” в игре с “Айнтрахтом” не сможет рассчитывать на Коутиньо и Толиссо, а Хави Мартинес и Зюле продолжают набирать форму после травм. У Франкфурта из-за дисквалификации не сыграет Кор, травмирован форвард Пасиенсия.

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго – Мюллер, Горетцка, Гнабри – Левандовски

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Ильзанкер, Роде – Чендлер, Камада, Костич – Дост

Прогноз на матч “Бавария” – “Айнтрахт” Франкфурт

Этот матч, наверное, имеет самый предсказуемый исход в 27-м туре. Сложно найти какие-то аргументы в пользу “Айнтрахта”. Ади Хюттеру нужно еще две-три недели, чтобы привести команду в чувству и противостоять “Баварии” на данном этапе она не готова. С другой стороны не нужно ожидать, что мюнхенцы бросят все силы на игру с “Айнтрахтом”, помня о матче с “Боруссией”. Вероятно, большинство голов будет забито в первом тайме, а матч должен закончиться победой “Баварии”. Допустим, 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.