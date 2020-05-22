Боруссия Менхенгладбах - Байер. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 27-й тур.

23 мая. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах 16:30 “Байер” Леверкузен

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

Мало кто был бы против, если бы на один сезон Бундеслиге разрешили бы делегировать в Лигу чемпионов пять, а не четыре команды. “Бавария” и “Боруссия” Дортмунд остаются главными силами, но помимо них очень хороший сезон проводят “Боруссия” Менхенгладбах, “РБ Лейпциг” и “Байер” Леверкузен. Перед 27-м туром эти три команды разделены в турнирной таблице всего двумя очками. Кому-то из них не посчастливится попасть в главный турнир европейского футбола.

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Одним из определяющих матчей в борьбе за первую четверку состоится в субботу – Гладбах примет на “Боруссии-Парк” леверкузенский “Байер”.

Обе команды удачно провели первые после паузы матчи: “Боруссия” уверенно разобралась с “Айнтрахтом” (3:1), а “Байер” – с “Вердером” (4:1). Главный тренер Гладбаха Марко Розе не ожидает феерического зрелища. “Против Леверкузена нужно провести образцовый матч. Как и мы, они играют очень интенсивно без мяча. Они высоко прессингуют, открывая пространство. Когда они с мячом, то доминируют с высоким темпом. Нам нужно отобрать у них мяч и сами доминировать, а также быть компактными и сильными”.

Цифры и факты

“Байер” и “Боруссия” Менхенгладбах сыграли между собой в Бундеслиге 75 матчей и забили в них 249 голов, в среднем больше трех за игру.

Леверкузен не проигрывал Гладбаху 26 матчей между 1994 и 2010 годом, но “жеребцы” выиграли у “Байера” три последних игры.

Свою крупнейшую победу в Бундеслиге Петер Бос добыл именно против Гладбаха. В дерби “Боруссий” в сентябре 2017-го Дортмунд выиграл со счетом 6:1.

В матче с “Вердером” за “Байер” дебютировал 17-летний вингер Флориан Виртц. Он стал самым юным дебютантом в истории Леверкузена, опередив на три с половиной месяца Кая Хавертца.

Ориентировочные составы

Гладбах по-прежнему обходится без мощного, но подвижного опорного хавбека Закарии. Против “Айнтрахта” его отсутствие мало ощущалось, но в игре с Леверкузеном важно будет выиграть центр поля. Также может возникнуть проблема с левым флангом. Алжирец Рами Бенсебайни, сделавший гол и ассист в прошлом туре, строго соблюдает Рамадан, поэтому может физически быть не готовым к игре против “Байера”. Что касается Леверкузена, то Петер Бос по-прежнему остается без защитника Ларса Бендера и нападающего Кевина Фолланда.

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт) – Штробль, Нойхаус – Херрманн, Эмболо, Тюрам – Плеа

“Байер”: Градецки – Вайзер, Свен Бендер, Тапсоба, Синкгравен – Арангис, Демирбай – Беллараби, Амири, Диаби – Хавертц

Прогноз на матч “Боруссия” Менхенгладбах – “Байер” Леверкузен

Вряд ли стоит ожидать от матча “Боруссии” с “Байером” развлекательного зрелища. Это две команды с очень умными тренерами, которые уделяют много времени тактической работе. Для Гладбаха и Леверкузена будет так же важно нивелировать сильные стороны соперника, как и сосредоточиться на своих. Исход противостояние может быть определен одним голом, но вероятнее всего команды сыграют результативную ничью. Прогноз на матч – 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.