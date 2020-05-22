Фрайбург - Вердер. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 27-й тур.

23 мая. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” 16:30 “Вердер” Бремен

Телетрансляция – Megogo, Футбол 3

“Вердер” надеялся на изменения после перерыва. Бременский клуб нанял спортивного психолога и ментального коуча и старался смотреть на игру с “Байером” с оптимизмом. Однако это был тот же самый докоронавирусный “Вердер”. Команда с худшей защитой в лиге (59 голов), команда, чаще всех пропускающая после стандартов (18), команда со второй с конца атакой (28 голов), команда без креативности, скорости и компактности в защите.

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Менеджер “Вердера”Франк Бауманн продолжает выражать поддержку главному тренеру Флориану Кофельдту и сам 37-летний специалист говорит, что никто лучше него не сможет справиться с главной задачей бременцев – избежать вылета во вторую Бундеслигу. Кофельдт получает поддержку от коллег. Главный тренер “Фрайбурга” Кристиан Штрайх сказал, что у "Вердера” невероятно хороший тренер, выделив его человеческие и профессиональные качества. Не все согласны с тем, что “Вердеру” нужно довериться своему тренеру. Легенда клуба Руне Братсет после матча с “Байером” выразил сомнение в том, что “зелено-белые” спасутся с Кофельдтом.

Совершенно иная ситуация во “Фрайбурга”. Клуб из Черного леса выступает выше ожиданий и после 26 туров отстает от шестого еврокубкового места всего на два очка. На прошлой неделе “Фрайбург” сыграл вничью с “РБ Лейпциг”, мог даже и выиграть, если бы VAR не отменил его гол в конце. Тем не менее, Кристиан Штрайх остался недоволен игрой своей команды, и ждет более качественного выступления в игре с “Вердером”.

Цифры и факты

После 26 туров “Фрайбург” набрал больше больше очков (37), чем сделал по итогам чемпионата в прошлых двух сезонах (36).

Лучший бомбардир “Фрайбурга” Нильс Петерсен не забивает уже в восьми матчах Бундеслиги подряд.

11 из 15 своих последних голов “Фрайбург” забил после стандартов. Бремен пропустил после стандартов больше всех в лиге – 18 голов.

“Вердер” проиграл 15 из 18 матчей, в которых пропускал первым. Хуже делали камбэки только “Падерборн” и “Унион”. Также “Вердер” смог выиграть только четыре из 13 матчей, где он вел в счете.

Ориентировочные составы

Штрайх имеет в своем распоряжении практически полный состав. У Кофельдта как всегда есть проблемы. Все еще восстанавливается после травмы защитник Аугустинссон, травмированы Фюллькруг, Мевальд и Писарро. Однако есть и хорошая новость. Вернулся после дисквалификации основной центрхав “Вердера” Классен.

“Фрайбург”: Шволов – Гульде, Линхарт, Хайнц – Шмид, Кох, Хефлер, Гюнтер – Вальдшмидт, Петерсен, Холер

“Вердер”: Павленка – Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль – Максимилиан Эггештайн, Баргфреде, Классен – Биттенкур, Зельке, Ращица

Прогноз на матч “Фрайбург” – “Вердер” Бремен

Высокий коэффициент на победу “Фрайбурга” (2.20-2.25) может вызывать недоумение, учитывая нынешнюю форму “Вердера”. Однако дело в том, что “Фрайбург” показывает нестабильные результаты против команд из середины и дна таблицы. Команда Штрайха проиграла всем новичкам лиги: “Кельну” два раза, “Униону” и “Падерборну” по одному. С другой стороны каждая из этих команд отличается своим стилем и хорошей организацией игры, чего не скажешь о “Вердере”. Предположим, что бременцы снова проиграют. Прогноз: победа “Фрайбурга” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.