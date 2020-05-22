Сын своего отца. Как Маркус Тюрам прогрессирует в Боруссии

"Монако", "Парма", "Ювентус", "Барселона". Карьера Лилиана Тюрама получилась более чем выдающейся. Однако сам французский защитник скорее всего своими главными достижениями в жизни считает собственных детей. Хефрен Тюрам принадлежит "Ницце", а Маркус Тюрам является форвард менхенгладбахской "Боруссии". О старшем, Маркусе, и пойдет речь.

Маркус Тюрам, как и его младший брат Хефрен, родился в семье известного французского защитника Лилиана Тюрама в пригороде Пармы. Его отец в то время выступал за мощную одноименную команду, которая благодаря крупному спонсору "Пармалат" имела более чем звездную команду. Безусловно, отцовская карьера повлияла на выбор Маркуса. Сам он не раз признавался, что он очень гордится достижениями отца, но при этом всегда в нем видел в первую очередь самого близкого человека. В двухлетнем возрасте старший сын Лилиана узнал, что такое победа в Кубке УЕФА.

Лилиан не хотел, чтобы его сын, как и он, стал футболистом. Сперва он устроил его на дзюдо, затем на фехтование. Когда обе затеи провалились, старший Тюрам сдался: футбол так футбол.

Маркус Тюрам начинал свою футбольную карьеру, несмотря на свое место рождения, не в итальянских клубах, а французских. Сперва он был зачислен в небольшую академию клуба "Олимпик" из Нюи, а затем перебрался в "Булонь". В возрасте пятнадцати лет Маркус стал игроком "Сошо". 20 марта 2015 года состоялся его профессиональный дебют. Это был матч французской Лиги 2 против "Шатору". Однако большую часть времени Тюрам провел за молодежную команду, которой помог выиграть Кубок Гамбарделлы 2015. Один из голов финала был на его счету.

Летом 2015 года "Сошо" подписал с ним первый профессиональный контракт. За три года в этом небольшом клубе форвард сыграл чуть более сорока матчей, забил лишь один гол, так и не став постоянным игроком стартового состава. С таким бэкграундом его позвали в "Генгам" и заплатили за него 600 тысяч евро. Этот клуб высшей французской Лиги 1 дал намного больше игрового время, что позволило молодому парню прогрессировать.

Свой первый гол на столь высоком уровне Маркус забил во втором своем матче, который он начал со стартового свистка. Пострадавшим был "Лион". Сезон 2017/2018 был разминочным, а следующий, 2018/2019, позволил большой части Европы заговорить о зарождении нового Тюрама. Летом 2018 года случилось довольно интересное событие: Маркус Тюрам вышел на поле против Джанлуиджи Буффона, вратаря, который в свое время играл с его отцом Лилианом. Видимо именно тогда коллекция Джиджи пополнилась футболкой сына известного отца.

Если в сезоне 2017/2018 Маркус Тюрам набрал вполне неплохие для его возраста 3 гола и 4 голевые передачи, то в следующем году он увеличил свой актив до 9 голов и 3 голевых передач. Его минутой славы стал матч за Кубок лиги против мощнейшего "ПСЖ". Гол с пенальти на добавленных к основному времени матча минутах позволил "Генгаму" победить и прервать впечатляющую непобедимую серию парижан. В следующем раунде Кубка от Тюрама пострадал "Монако".

Все это вряд ли добавило позитива игроку и клубу. "Генгам" стал двадцатым в Лиге 1 и свалился в дивизион ниже. В финале Кубка Франции после нулей в основное и дополнительное время по пенальти более удачливым оказался "Страсбур", а сам Тюрам не забил пенальти. Единственное, что скрасило этот провал – Маркус Тюрам стал лучшим бомбардиром клуба. 9 мячей из 28, которые забил "Генгам" за весь сезон – целых 32%! В генгамскую дверь уже стучалась менхенгладбахская "Боруссия" с предложением в 9 млн евро.

"Когда я был маленьким, то играл вместе с моим младшим братом в FIFA. Там я узнал о существовании команды "Боруссия Менхенгладбах". Но тогда я не мог произнести ее название", – рассказал официальному сайту Die Fohlen Тюрам.

Перед переездом в новую для себя страну Маркус имел разговор со спортивным директором "Боруссии" Максом Эберлем и главным тренером Марко Розе. С собой он взял своего отца Лилиана. Этот разговор впечатлил обоих Тюрамов и они поверили в новый проект.

"Я знаю какой он тренер. Верю в его философию и методы. Он любит шутить, но в то же время на поле он очень строг. Есть вещи, над которыми он не смеется. Розе хороший человек и мне нравится с ним работать".

Уже после первых игр в Бундеслиге Маркус Тюрам осознал, что теперь вокруг него совершенно новая, более сложная реальность. Реальность, которая ему подходит как никакая другая и которая позволит ему выйти на совершенно новый уровень.

"Первое отличие, которое первым приходит на ум и что мне нравится больше всего – это стадион. На каждой игре невероятная атмосфера. Стадион всегда полон. Если говорить технически, то здесь на поле более сумасшедшие игроки. Они бегают от первой и до последней минуты. Такое ощущение, что у них залипла клавиша бега. Во Франции иногда играл против команд, которые сражаются лишь 15-20 минут. Здесь ты в игре с первой и до конца".

Француза сложно назвать эгоистом и индивидуалистом. В своем достаточно незрелом возрасте он отдает себе отчет в том, что его личные успехи ничего не стоят, если от этого страдает вся команда.

"Моя цель – быть лучшим игроком, помогающим команде. Делай то, что нужно ей и моим товарищам, это самое главное. Я думаю, что командные цели должны быть выше личных. Если команда играет хорошо, то и у тебя все будет в порядке".

И у него действительно получается. Гладбах сходу принял форварда. Вместе с Алассаном Плеа и Бреэлем Эмболо Маркус Тюрам сформировал атакующий трезубец Марко Розе. Уже в сентябре француз получил приз в качестве "Новичка месяца": в трех матчах он забил трижды, а пострадавшими оказались "Фортуна" и "Хоффенхайм". Октябрьские два гола и три голевые передачи позволили ему стать лучшим и в октябре. Всего за первые одиннадцать матчей в Бундеслиге Маркус Тюрам записал на свой счет пять голов и пять голевых. Такой впечатляющий старт позволил "Боруссии М" оказаться лидером лиги.

Высокий рост (192 см) и мощное телосложение (88 кг) позволяют Тюраму быть серьезной угрозой в верховой борьбе и борьбе корпус в корпус с защитником. Он вполне бы мог быть таким же, как его отец, но его атакующие навыки позволили ему стать качественным форвардом. Розе часто использует две схемы – 4-3-1-2 и 4-2-3-1. При первом варианте Маркус исполняет поддерживающую роль атакующего полузащитника, тогда как во втором варианте – слева. Его отличает впечатляющая для его конституции координация и скорость. Наличие высокой скорости не говорит о том, что Маркуса Тюрама можно назвать обычным фланговым бегунком. Скорее он включает ее тогда, когда нужно, используя свой плюс с умом.

Маркус хорошо читает игру и не возится с мячом тогда, когда его можно отдать находящемуся в более удобной позиции партнеру. При этом иногда он может придержать мяч, если считает, что того требует ситуация. Играя на позиции центрфорварда, француз нередко провоцирует защитников пойти в отбор, тогда как в голове у него уже родилась опасная комбинация с пасом на гол. Удивительно, но из всех своих девятнадцати голов больше половины – десять, французский форвард забил правой "слабой" ногой. Еще четыре мяча отправились в сетку после ударов головой. После возобновления немецкой Бундеслиги Тюрам вышел в старте и сходу забил гол. За время карантина француз не растерял форму.

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Но он не всегда был так хорош, как сейчас. В сезоне 2017/2018 в играх за "Генгам" его называли слишком предсказуемым, с плохой техникой и с практически полным непониманием своей роли на поле. Маркусу Тюраму на тот момент было всего 20 лет, он играл на позиции центрфорварда. Ему удалось ожить лишь тогда, когда его передвинули на левый фланг. Все это кризисное время Маркус провел на заднем дворе сада, оттачивая свои навыки.

"Несмотря на то, что я очень уважаю Гладбах, это только этап. Я надеюсь, что в конечном счете сыграю за один из лучших европейских клубов".

И сам Тюрам, и клубное руководство "черно-белых" понимают, что нынешняя ситуация – лишь еще одна ступенька на пути к чему-то большему. Вполне вероятно, что в будущем мы сможем увидеть Маркуса Тюрама в топовом клубе Европы. Хотя возможно, что Марко Розе построит такую команду в Менхенгладбахе. Пока у него получается.