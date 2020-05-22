Бундеслига. Уверенный реванш Герты в берлинском дерби

После первого тайма на “Олимпиаштадионе” были скучные нули. “Герта” владела мячом, но угрожала воротам “Униона” спорадически. “Красные” берлинцы, казалось, были довольны таким развитием событием. “Унион” старался действовать через лонгболлы, но пара мощных центрбеков “Герты” Боята - Торунарига уверенно выигрывала борьбу в воздухе у Андерссона.

Но все изменилось после перерыва. Сначала “Герта” забила классический гол “Униона”. Фулбек Платтенхардт выполнил кросс с фланга, а 35-летний Ибишевич хорошо пробил головой. Опытный боснийский форвард забивает во втором матче подряд. Не зря он вытеснил из основы Пентека.

Не прошло и минуты, как “Герта” забила второй гол. Игроки “Униона” сыграли неосмотрительно, быстро потеряв мяч, Лукебакио сблизился с Гикевичем и обыграл польского вратаря.

Ничто не предвещало камбека “Униона”. Он и не состоялся. Продолжала забивать только “Герта”. Сначала красивый удар получился у Куньи, а затем Боята вколотил мяч в сетку после углового.

3:0 над “Хоффенхаймом”, 4:0 над “Унионом”. Назначение Бруно Лабадии пока полностью себя оправдывает. “Герта” полностью поквиталась за поражение в Кепенике 0:1 в первом круге.

“Унион” с такими результатами и безсодержательной игрой рискует оказаться в борьбе за выживание.

Бундеслига, 27-й тур. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Унион” Берлин 4:0

Голы: Ибишевич 51, Лукебакио 52, Кунья 61, Боята 77

“Герта”: Ярстейн – Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт – Дарида (МАйер 81), Груйич – Шелбред (Самарджич 81), Кунья (Миттельштедт 66), Лукебакио (Дилросун 75) – Ибишевич (Пентек 75)

“Унион”: Гикевич – Паренсен, Хюбнер, Фридрих – Райхель (Рюэрсон 63), Премель, Андрих (Кроос 72), Триммель – Бюльтер (Малли 63), Ингвартсен (Уджа 56) – Андерссон (Польтер 72)

Предупреждения: Лукебакио 43, Груйич 67 – Паренсен 9