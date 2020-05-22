Германия
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Главный тренер Боруссии не исключает, что Ройс еще сыграет в текущем сезоне
Это может очень помочь "шмелям"
Наставник "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал о состоянии здоровья Марко Ройса. Есть вероятность, что он не сыграет в текущем сезоне.
"На данный момент Марко с командой не тренируется. Мы бы очень хотели, чтобы он вернулся быстрее и сумел помочь нам в текущем сезоне", - заявил французский специалист.
Отметим, что главная задача "Боруссии" - победа в Бундеслиге. Он отстают от "Бавари" на 4 пункта.
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