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Герта - Унион 4:0. Обзор матча и видео голов
Герта Берлин – Унион Берлин ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 27-й тур. Берлин, “Олимпиаштадион”
“Герта” Берлин – “Унион” Берлин 4:0
Голы: Ибишевич 51, Лукебакио 52, Кунья 61, Боята 77
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