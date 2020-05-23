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Герта - Унион 4:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Герта Берлин – Унион Берлин ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Герта - Унион 4:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 27-й тур. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Унион” Берлин 4:0

Голы: Ибишевич 51, Лукебакио 52, Кунья 61, Боята 77

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Герта (Берлин) Бундеслига Чемпионат Германии Унион (Берлин)
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