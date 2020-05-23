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Румменигге: Бавария не стала выкупать Коутиньо
Но шансы остаться у бразильца всё же остаются
Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о положении Филиппе Коутиньо, выступающего в Мюнхене на правах аренды из "Барселоны".
"Срок использования опции выкупа истек, мы ее не активировали.
Теперь мы должны будем определиться с составом на следующий сезон и определиться с тем, есть ли вариант с тем, чтобы сохранить его и если так, то в какой роли", – цитирует Румменигге AFP.
По информации СМИ, активация опции выкупа Коутиньо обошлась бы "Баварии" в 120 миллионов евро.
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