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Румменигге: Бавария не стала выкупать Коутиньо

Германия
(1 голосов)

Но шансы остаться у бразильца всё же остаются

Румменигге: Бавария не стала выкупать Коутиньо
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Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о положении Филиппе Коутиньо, выступающего в Мюнхене на правах аренды из "Барселоны".

"Срок использования опции выкупа истек, мы ее не активировали.

Теперь мы должны будем определиться с составом на следующий сезон и определиться с тем, есть ли вариант с тем, чтобы сохранить его и если так, то в какой роли", – цитирует Румменигге AFP.

По информации СМИ, активация опции выкупа Коутиньо обошлась бы "Баварии" в 120 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Филиппе Коутиньо
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