Бундеслига. Дубль Хавертца принес Байеру важную победу в Гладбахе, первые три очка Вердера с января

Кай Хавертц, главная “звездочка” немецкого футбола, расцвел после зимнего перерыва. В первой части сезона 20-летний Хавертц забил в Бундеслиге два гола и сделал один ассист. Говорили о психологических проблемах. Мол, на воспитанника Леверкузена давит стомиллионный ценник, навешенный на него клубом, и повышенная ответственность за результаты. Так это было или нет, мы не знаем. И это уже не имеет никакого значения. Во второй половине сезоне Хавертц преобразился. Восемь голов, четыре ассиста, капитанская повязка и значительный прогресс команды.

Сегодня Хавертц стал одним из архитекторов победы “Байера” в Менхенгладбахе. Значение этой победы колоссальное. Леверкузен опередил “Боруссию” и “РБ Лейпциг” (свой матч сыграет завтра) и занял место в зоне Лиге чемпионов.

Конечно, дело не только в Хавертце. В первую очередь нужно отдать должное Петеру Босу, который тактически переиграл Марко Розе. Тренер Гладбаха опасался контроля и доминирования “Байера”, но так и не сумел ему помешать. Леверкузен имел подавляющее преимущество в первом тайме, но забил только один гол. Голевая атака началась с перехвата мяча в центре поля, которое выполнил Демирбай, а закончилась точным ударом Хавертца. Перед самым перерывом Хавертц мог оформить дубль, но ударил в перекладину, а Эльведи подставил ногу под добивание Демирбая.

“Боруссия” прибавила после перерыва и заслуженно сравняла счет. Маркус Тюрам выиграл борьбу в воздухе после паса Зоммера, а затем побежал в штрафную. Там его нашел пасом Плеа. Драгович не успел накрыть француза – 1:1.

Тут же Драгович едва не привез второй гол в свои ворота, на грани фола сыграв в своей штрафной с тем же Тюрамом. Однако пенальти был поставлен в другие ворота – в ответной атаки Эльведи сбил Беллараби. Одиннадцатиметровый пробивал Хавертц, Зоммер угадал направление удара, но не смог отбить мяч.

Окончательно добил “Боруссию” Свен Бендер – простой удар головой после навеса со штрафного Демирбая.

Этот матч был приятным событием для любителей тактических изысканий, а широкий зритель может быть доволен качественной игрой и большим количеством голов. Однако вынуждены констатировать: настоящей борьбы не получилось. “Байер” был сильнее.

Большим событием уикенда следует считать и победу “Вердера”. Это случается нечасто. Бремен выиграл второй раз во втором круге и всего пятый раз в чемпионате. Единственный мяч в игре с “Фрайбургом” забил Беттанкур, став “наконечником” контратаки бременцев. На самых последних минутах матча “Фрайбург” сравнял счет, но гол Гульде был отменен после вмешательства VAR. С “Фрайбургом” это случается уже во втором туре подряд – неделю назад был отменен их победный гол “Лейпцигу”.

“Падерборн” и “Хоффенхайм” пока остаются без побед после возобновления чемпионата. Сегодня команды обменялись голами в первые десять минут, но больше так и не забивали – 1:1.

Бундеслига, 27-й тур.

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Байер” Леверкузен 1:3

Голы: Тюрам 52 – Хавертц 7, Хавертц 58, Бендер 81

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Нойхаус, Штробль (Бенеш 76) – Тюрам (Вендт 78), Эмболо (Штиндль 12), Хофманн – Плеа

“Байер”: Градецки – Драгович (Баумгартлингер 81), Свен Бендер, Тапсоба – Синкгравен, Демирбай, Арангис, Вайзер – Диаби, Хавертц, Беллараби (Бэйли 66)

Предупреждения: Бенсебаини 71 – Диаби 62

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Вердер” Бремен 0:1

Гол: Биттенкур 19

“Фрайбург”: Шволов – Шмид, Гульде, Кох, Гюнтер – Шаллаи (Квон 81), Хаберер (Абраши 71), Хефлер, Грифо – Хелер, Петерсен

“Вердер”: Павленка – Фридль (Ланг 82), Мойсандер, Велькович, Гебре Селассие – Максимилиан Эггештайн, Классен, Фогт (Баргфреде 35) – Рашица (Зельке 82), Сарджент (Осако 64), Биттенкур (Бартельс 64)

Предупреждения: Фридль 29, Баргфреде 42, Баргфреде 88

Удаление: Баргфреде 88

Падерборн, “Бентелер-Арена”

“Падерборн” – “Хоффенхайм” 1:1

Голы: Србены 9 – Сков 4

“Падерборн”: Цингерле – Дрегер (Янс 82), Хюнеймайер, Шонлау, Коллинз – Гьязула – Прегер (Сабири 81), Антви-Аджей, Хольтманн (Мамба 65), Василиадис (Ястжембски 82) – Србены (Цолински 76)

“Хоффенхайм”: Бауманн – Хюбнер, Бичакчич, Пош – Цубер (Даббур 63), Гриллич, Руди (Гайгер 76), Кадержабек – Баумгартнер, Сков – Бебу (Байер 76)

Предупреждения: Василиадис 31, Гьязула 61, Србены 67