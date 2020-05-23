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Официально: Марио Гетце покидает дортмундскую Боруссию
Сотрудничество полузащитника со "шмелями" закончится этим летом
Официальный твиттер дортмундской "Боруссии" обьявил об уходе Марио Гетце из клуба.
Спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк прокомментировал эту информацию.
"Наше сотрудничество с Гетце завершится летом. Это совместное решение, принятое после честного разговора. Марио – очень хороший парень", – сказал Цорк.
В текущем сезоне чемпионата Германии 27-летний полузащитник принял участие в 14 матчах, в которых забил 3 гола.
Ранее, в СМИ была информация, что Марио может продолжить карьеру в Серии А.
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Источник:Twitter Borussia Dortmund
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