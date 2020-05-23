Официально: Марио Гетце покидает дортмундскую Боруссию

Официальный твиттер дортмундской "Боруссии" обьявил об уходе Марио Гетце из клуба.

Спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк прокомментировал эту информацию.

"Наше сотрудничество с Гетце завершится летом. Это совместное решение, принятое после честного разговора. Марио – очень хороший парень", – сказал Цорк.

В текущем сезоне чемпионата Германии 27-летний полузащитник принял участие в 14 матчах, в которых забил 3 гола.

Ранее, в СМИ была информация, что Марио может продолжить карьеру в Серии А.