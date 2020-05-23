Бавария рассчитывает на Люку Эрнандеса и не будет отпускать защитника

Sky Sport Germany сообщает, что "Бавария" не намерена отпускать своего защитника Люку Эрнандеса. В Мюнхене рассчитывают на француза в следующем сезоне.

Агент футболиста Гарсия Куилон высказался насчет этой информации.

"Люка никуда не уйдет и точно останется в "Баварии", – заявил агент защитника.

Напомним, Люка Эрнандес перешел в немецкий клуб из мадридского "Атлетико" прошлым летом за 80 млн евро.