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Бавария рассчитывает на Люку Эрнандеса и не будет отпускать защитника

Германия
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Агент игрока подтвердил эту информацию

Бавария рассчитывает на Люку Эрнандеса и не будет отпускать защитника
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Sky Sport Germany сообщает, что "Бавария" не намерена отпускать своего защитника Люку Эрнандеса. В Мюнхене рассчитывают на француза в следующем сезоне.

Агент футболиста Гарсия Куилон высказался насчет этой информации.

"Люка никуда не уйдет и точно останется в "Баварии", – заявил агент защитника.

Напомним, Люка Эрнандес перешел в немецкий клуб из мадридского "Атлетико" прошлым летом за 80 млн евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Люка Эрнандес
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Источник:
Sky Sport Germany
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