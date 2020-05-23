Вольфсбург - Боруссия Д 0:2. Осторожная игра, в которой было все

Большего ожидалось от "Боруссии", как одного из лидеров чемпионата и фаворита матча. Хотя понятно, почему гости экономили силы, ведь уже во вторник их ждет важнейшая игра с "Баварией". Тем не менее, противостояние на "Фольксваген-Арена" получилось. Было достаточное количество опасных моментов, были острые атаки и голы, много борьбы, желтых карточек и даже одно удаление. Могли арбитры и пенальти назначать во втором тайме, за игру рукой Брукса, но пожалели хозяев.

Активнее начали игру гости, через правый край получилось провести несколько комбинаций, хоть и без ударов по воротам, но это заставило "волков" отойти в оборону всей командой. Постепенно хозяева отодвинули игру от своих ворот. Больше "Боруссия" владела мячом, вот только большими силами половину поля дортмундцы не переходили, чуть выше среднего был темп атак команды Фавра.

"Вольфсбург" действовал еще более осторожно, дорожил мячом и рассчитывал на длинные передачи в штрафную. Первый удар у хозяев по воротам нанес Вегорст, после навеса от Мехмеди получился не очень опасный удар головой. Ранее у "желто-черных" был неточный дальний удар Азара.

Ничто не предвещало, что "Боруссия" откроет счет в игре. В середине первого тайма темп снизился, словно передышку взяли соперники, и тут "волки" расслабились. На правом фланге Брандт начал острую атаку, затем Торган Азар из пределов штрафной прострелил к воротам, Холанд поскользнулся, что оказалось даже лучше, поскольку Геррейру на дальней штанге находился сам. Португальцу оставалось только расстрелять ворота с близкого расстояния – 0:1.

В конце первого тайма прошла очередная атака правым флангом, прострел в центр и удар наносил Азар. Мяч свалился с ноги у бельгийца и улетел далеко от каркаса ворот. Жаль, ведь позиция была великолепная – в районе одиннадцати метров. Еще в начале второго тайма "Боруссия" выглядела фаворитом, однако отходила назад, стала садиться все ниже и "Вольфсбург" все большими силами проводил свои выпады.

Соперник донецкого "Шахтера" по Лиге Европы показал во втором тайме (примерно до 70-й минуты) содержательный и интересный футбол, стали появляться моменты и темп встречи значительно вырос. Обязан был сравнивать счет Штеффен, который не реализовал выход один на один с голкипером. Затем Гинчек пробил чуть выше из хорошей позиции, и смачный выстрел наносил опять же Штеффен на 62-й минуте, голкипер среагировал и достал мяч в ближнем углу.

Решающим в игре оказался выход на поле Санчо. Значительно добавил агрессивности "желто-черным" юный талант, помог вернуть инициативу гостям и помог забить второй гол. По центральной зоне промчался Санчо и выдал хороший пас на Хакими, который в одно касание пробил точно в цель.

При счете 2:0 стало понятно, что "Вольфсбург" уже не отыграется – много сил было потрачено ранее, да и оборона дортмундцев почти не ошибалась. Клаус сыграл грубо против Аканжи, судья посмотрел видеоповтор и показал игроку красную карточку. Вдесятером доигрывали хозяева, не создав больше ни одного момента. Несмотря на поражение, "волки" все еще претендуют на еврокубки и остаются близко к группе лидеров. А вот "Боруссия" в хорошем настроении подойдет к Der Klassiker и, возможно, отберет у "Баварии" первое место.

Чемпионат Германии. 27-й тур

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург)

Вольфсбург - Боруссия Д 0:2

Голы: Геррейру 32, Хакими 78

Вольфсбург: 1. Кастельс, 19. Мбабу, 22. Понграчич, 25. Брукс, 15. Руссийон (Клаус 64), 8. Штеффен, 24. Шлагер, 27. Арнольд, 9. Вегорст, 14. Мехмеди (Жоау Виктор 85), 33. Гинчек (Брекало 64).

Боруссия Д: 1. Бюрки, 13. Геррейру (Шмельцер 82), 15. Хуммельс (Джан 46), 16. Аканджи, 5. Хакими, 6. Дилейни (Балерди 82), 8. Дауд, 19. Брандт (Санчо 65), 23. Азар (Рейна 79), 26. Пищек, 17. Холанд.

Предупреждения: Гинчек 61, Арнольд 86, Шлагер 90+2 - Дилейни 56, Азар 74

Удаления: Клаус 82