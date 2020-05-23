Матч с Вольфсбургом стал для Хуммельса 250-м в Бундеслиге в футболке Боруссии

В рамках 27-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Вольфсбург" 2:0.

Этотм матч стал для защитника Матса Хуммельса 250-м в составе "шмелей" в чемпионате Германии. 31-летний игрок вышел на поле в стартовом составе, но был заменен в перерыве из-за травмы ноги.

Матс выступал за "Боруссию" с сезона 2007/2008. А в 2016-м году перешел в "Баварию". Прошлым летом Хуммельс вернулся из Мюнхена в Дортмунд.

В текущем сезоне Бундеслиги защитник принял участие в 25 матчах.