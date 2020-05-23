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Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 0:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Вольфсбург – Боруссия Дортмунд ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 0:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 27-й тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Боруссия” Дортмунд 0:2

Голы: Геррейру 32, Хакими 78

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига Чемпионат Германии Джейдон Санчо Ашраф Хакими Рафаэл Геррейру Эрлинг Холанд
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