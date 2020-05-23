Бавария - Айнтрахт 5:2. Лучший ассистент Европы против лучшего защитника-голеадора

В первой половине сезона Томас Мюллер подумывал об уходе из “Баварии”. Ему не доверял бывший тренер мюнхенцев Нико Ковач. Это была бы большая потеря для немецкого футбола.

К счастью Ковач надолго не остался в “Баварии”. Его сменил Ханси Флик, вернувший команде агрессивный, уверенный, доминирующий стиль игры, который лучше раскрывает сильные стороны футболистов “Баварии”.

Едва не больше всех от назначения Флика выиграл Томас Мюллер. С Нико Ковачем у него было всего четыре ассиста в десяти матчах Бундеслиги. С Фликом – семь мячей и 13 голевых передач в 17 поединках.

Мюллер сегодня провел блестящий матч. Именно он отдал ассист на Горетцку в первом голе “Баварии” (в прекрасной комбинации поучаствовали также Алаба и Перишич). Затем забил сам после навеса Дэвиса. Одним касанием принял мяч, вторым переправил в ворота. Третий гол также не без его участия. Томас подключил к атаке Комана, который выполнил навес на Левандовски.

На данный момент у Мюллера 17 голевых передач в Бундеслиге. Это лучший показатель в топ-лигах Европы.

Однако помимо Мюллера сегодня на поле “Альянц-Арены” был еще один всеевропейский лидер. Речь идет о защитнике “Айнтрахта” Мартине Хинтереггере. На 52-й и 55-й минуте австриец дважды результативно подключился к угловым Франкфурта, забив свой седьмой и восьмой гол в чемпионате. Все голы – после стандартов. Ни один защитник в топ-лигах Европы не забивал больше. Если вы не слышали о Хинтереггере раньше, время присоединиться к HintiArmy – многочисленному фан-клубу австрийца.

Однако “Бавария” не могла позволить своим болельщикам длительных переживаний. И защитники “Айнтрахта” помогли мюнхенцам в этом стремлении. Сначала Дэвис обокрал Фернандеса в штрафной Франкфурта и сделал счет 4:2, а затем Хинтереггер, отбирая мяч у Гнабри, запутался в своих ногах и забил автогол – 5:2.

Не без проблем, но “Бавария” все же разгромила “Айнтрахт”. Матч с “Боруссией” во вторник ожидает быть очень интересным.

Бундеслига, 27-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Айнтрахт” Франкфурт 5:2

Голы: Горетцка 17, Мюллер 41, Левандовски 46, Дэвис 61, Хинтереггер 74 (авт.) – Хинтереггер 52, Хинтереггер 55

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг (Эрнандес 73), Алаба, Дэвис – Киммих (Кюизанс 85), Горетцка – Коман (Зиркзее 85), Мюллер, Перишич (Гнабри 64) – Левандовски

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика (Чендлер 46), Хинтереггер, Ильзанкер, Туре – Роде (Камада 71), Фернандес – Костич, Гачинович (Соу 71), да Коста (Дурм 76) – Силва (Дост 76)

Предупреждение: Хинтереггер 35