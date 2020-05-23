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Хуммельс травмировал ахиллово сухожилие в матче с Вольфсбургом

Германия
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Спортивный директор "шмелей" надеется, что Матс восстановиться к матчу с "Баварией"

Хуммельс травмировал ахиллово сухожилие в матче с Вольфсбургом
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В рамках 27-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Вольфсбург" 2:0.

Защитник "шмелей" Матс Хуммельс вышел на этот поединок с первых минут, но игрока заменили в перерыве.

Спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк рассказал, почему защитник ушел с поля.

"Я немного поговорил с доктором: у Матса есть жалобы на ахиллово сухожилие. Мы надеемся, что он сможет выйти на поле во вторник", – заявил Михаэль Цорк.

Во вторник "Боруссия" сыграет с "Баварией" в рамках 28-го тура чемпионата Германии.

Этот матч стал для 31-летнего Хуммельса 250-м в футболке "Боруссии" в Бундеслиге.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Бавария (Мюнхен) Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига Михаэль Цорк
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Источник:
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