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Боруссия Менхенгладбах - Байер 1:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Менхенгладбах – Байер Леверкузен ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Менхенгладбах - Байер 1:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 27-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Байер” Леверкузен 1:3

Голы: Тюрам 52 – Хавертц 7, Хавертц 58 (пен.), Бендер 81

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии видео Байер (Леверкузен) Александар Драгович видеоповторы Кай Хавертц Маркус Тюрам
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