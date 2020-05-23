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Боруссия Менхенгладбах - Байер 1:3. Обзор матча и видео голов
Боруссия Менхенгладбах – Байер Леверкузен ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 27-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”
“Боруссия” Менхенгладбах – “Байер” Леверкузен 1:3
Голы: Тюрам 52 – Хавертц 7, Хавертц 58 (пен.), Бендер 81
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