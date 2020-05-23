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Бавария - Айнтрахт 5:2. Обзор матча и видео голов
Бавария – Айнтрахт Франкфурт ⋉ 5:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 27-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”
“Бавария” – “Айнтрахт” Франкфурт 5:2
Голы: Горетцка 17, Мюллер 41, Левандовски 46, Дэвис 61, Хинтереггер 74 (авт.) – Хинтереггер 52, Хинтереггер 55
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