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Бавария - Айнтрахт 5:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Бавария – Айнтрахт Франкфурт ⋉ 5:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Бавария - Айнтрахт 5:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 27-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Айнтрахт” Франкфурт 5:2

Голы: Горетцка 17, Мюллер 41, Левандовски 46, Дэвис 61, Хинтереггер 74 (авт.) – Хинтереггер 52, Хинтереггер 55

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Роберт Левандовски Томас Мюллер Мартин Хинтереггер Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии видео Себастьян Роде Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Леон Горецка Кингсли Коман Серж Гнабри видеоповторы
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