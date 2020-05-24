Кельн - Фортуна. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 27-й тур.

24 мая. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” 19:00 “Фортуна” Дюссельдорф

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

Завершится 27-й тур Бундеслиги Рейнским дерби: “Кельн” сыграет с “Фортуной”. Кельн и Дюссельдорф находятся географически близко друг к другу, но это города с разным менталитетом и культурными традициями. В обычное время нас ждала б красочная атмосфера на трибунах, но приходится довольствоваться тем, что есть.

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“Кельн” совершил скачок в турнирной таблице с приходом Маркуса Гиздоля и из аутсайдера превратился в середняка. “Фортуна” тоже сменила тренера по ходу сезона: Фридхельма Функеля сменил Уве Реслер. При новом тренере “Фортуна” проиграла всего один раз в шести матчах, но и победы добилась только одной. Особо разочаровывающей была игра с “Падерборном” в прошлом туре – игроки Дюссельдорфа четырежды пробивали в каркас ворота “Падерборна”, и так и не смогли забить гол – 0:0. Несмотря на улучшение качества игры “Фортуна” остается на третьем с конца месте.

Гиздоль реалистично оценивает силу своего предстоящего соперника: “Когда я смотрю матч “Фортуны”, я не вижу команду, которая борется за выживание. Это хорошая, дисциплинированная команда. Матч с ними будет большим вызовом для нас”. Уве Реслер говорит, что его команда постарается сыграть с “Кельном” так же, как и с “Падерборном”. “Мы хотим забрать мяч, владеть им и создавать моменты”.

Цифры и факты

С Маркусом Гиздолем, возглавившем “Кельн” в середине декабря, “козлы” выиграли восемь из 12 матчей Бундеслиги, оторвавшись на десять очков от зоны вылета. Однако в двух последних матчей “Кельн” не побеждал, проиграв в дерби Гладбаху до перерыва, и сыграв с “Майнцом” 2:2 в прошлом туре.

Лучший бомбардир “Кельна” Джон Кордоба свои восемь из десяти голов забил на домашнем стадионе.

“Фортуна” не проигрывает четыре матча подряд – это лучшая серия Дюссельдорфа за 16 месяцев.

Лучший бомбардир “Фортуны” Роувен Хеннингс (11 голов) не может забить уже девять туров подряд.

“Фортуна” и “Кельн” – лидеры Бундеслиги по желтым карточкам (65 и 63 соответственно).

Ориентировочные составы

“Фортуна”, вероятно, до конца сезона осталась без арендованного у “Манчестер Сити” вратаря Зака Стеффена. Кроме того дисквалифицирован защитник Айхан. Под сомнением участие в матче Ковнацки. У “Кельна” потерь нет.

“Кельн”: Хорн – Эхизибуэ, Борнаув, Ляйстнер, Каттербах – Скири, Хектор – Кайнц, Ут, Якобс – Кордоба

“Фортуна”: Кастенмайер – Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельманн – Циммерманн, Штегер, Моралес, Бериша, Зуттнер – Караман, Хеннингс

Прогноз на матч “Кельн” – “Фортуна”

Когда “Кельн” выигрывал в прошлом туре 2:0 у “Майнца” казалось, что “козлы” гарантировали себе три очка. Тем не менее “Майнц” отыгрался и “Кельн” вынужден был довольствоваться только одним пунктом. Маркус Гиздоль и его команда получили хороший опыт. Можно предположить, что если в воскресном матче “Кельн” снова выйдет вперед, то в этот раз победу не отпустит. Прогноз – победа “Кельна” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.