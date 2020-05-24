Антивирус.  Пилюли для жеребят, или Есть контакт!

Краткое содержание предыдущей серии. Изголодавшийся по футболу консерватор со стажем, в отсутствие родного чемпионата и международных матчей, открывает для себя мир немецкой "вышки". Здесь он делится с вами впечатлениями от просмотра центральных матчей тура.

На сей раз в центре внимания оказался поединок "Боруссии" номер два с "Байером". Лично для меня, на самом деле, это была "Боруссия" номер один. И вторая команда ФРГ, которую я увидел после "Баварии" в школьном возрасте. Тогда она сумела остановить "Динамо" в полуфинале Кубка чемпионов, после второго кряду фиаско мюнхенцев в дуэлях с командой Лобановского.

О существовании Дортмунда узнал значительно позже, поэтому добавлять к названию клуба громоздкое слово Менхенгладбах нужды тогда не было. А вот "Байера" на заре туманной юности автора в Европе встречалось как раз два: из Леверкузена и Юрдингена. Поэтому к первому было принято добавлять приставку "04".

Нынче же все поменялось с точностью до наоборот. "Байер" широко известен один, а "Боруссии" - две, и команда из Менхенгладбаха котируется в Европе ниже своего визави из Леверкузена. Их вчерашняя встреча стала игрой за третье место в текущем рейтинге Бундеслиги.

Ей предшествовала минута молчания в память о жертвах пандемии. Трудно сказать, почему это решили сделать именно во втором после паузы туре (вероятно, сначала нужно было убедиться в том, что удастся благополучно провести первый), главное – сделали. И даже в присутствии "зрителей", которыми стали постеры, представлявшие на трибунах фанов "Боруссии".

Матч вышел еще более зрелищным, чем главная вывеска прошлого тура. Особенно хорош был второй тайм, прошедший на одном дыхании. В общей сложности насчитал до дюжины опасных моментов. Но имела место и ранняя 20-минутная пауза в них, наступившая уже после того как "Байер" открыл счет на 7-й минуте.

На сей раз не было недостатка и в фолах – по 16 на команду, то есть, в среднем, фолили чаще, чем каждые три минуты. Впрочем, на качестве игры это почти не сказалось. Как-то естественнее выглядело, что ли, в сравнении с нашим хождением по мукам.

Сравнять счет "Боруссии" удалось на той же 7-й минуте, но уже после перерыва. Однако вскоре был забит победный гол с пенальти. И все же окончательно интрига ушла в тень аж на 81-й минуте, когда Бендер установил окончательный счет – 3:1 в пользу гостей.

Несмотря на визуальное ощущение преимущества "Байера" в ходе поединка, я бы не стал утверждать, что результат стал его закономерным отражением. На самом деле, соперники имели поровну возможностей, которые счел бы голевыми. И те же четыре забитых мяча вполне могли распределиться иначе: 2:2 на финальном табло меня бы никак не удивили.

Вот первый тайм да, однозначно был за "Байером", "наигравшим" на свой гол и почти ничего не позволившим "Боруссии". Более того, у гостей был шикарнейший двойной шанс для второго мяча в раздевалку, который бы значительно ухудшил положение местных "жеребцов". Но после удара Хавертца их спасла перекладина ворот, а под добивание Демирбая удачно подвернулся Эльведи.

Гол, решивший исход игры, Хавертц отправил в хозяйские ворота с 11-метрового удара, после назначения которого арбитр Шторкс убедился в своей правоте с помощью видеоассистента. Любопытный, к слову, эпизод. Хотя нарушение произошло уже после удара по воротам, наказание за него, тем не менее, последовало. И мой профи-консультант с этим абсолютно согласен.

Самой яркой личностью на поле выглядел, по моему мнению, Демирбай – участник двух голов, еще дважды не забивший сам из выгоднейших положений. На виду были также Беллараби – автор ассиста и добытчик пенальти, и Хавертц – убойная сила "Байера". Не забудем и кипера Градецки с пятью сэйвами, самый крутой из которых случился на 85-й минуте.

У проигравших выделялся атакующий тандем Плеа – Тюрам, организовавший единственный гол "Боруссии". Кстати, на мой взгляд, именно он стал наиболее эффектным в матче – Тюрам в касание расстрелял дальний угол после впечатляющей диагонали партнера.

Однако в итоге этот эпизод лишь подсластил для хозяев поля горечь от пилюль, выписанных "фармацевтами". Одержав гостевую победу с убедительным счетом в "лобовой" игре, "Байер" обошел "Боруссию", ворвавшись в первую тройку.

Обратил внимание на то, что голы в этом матче праздновались уже куда смелее, в сравнении с тем, что мы видели неделю назад в Дортмунде. Есть контакт! Хотелось бы верить, что это только начало возвращения к нормальной жизни. Каким бы долгим оно ни было.