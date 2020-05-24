Бундеслига. Мучения Шальке продолжаются. Сегодня - разгромное поражение Аугсбургу

В борьбе команд, которые разучились побеждать (всего по одной победе во втором круге) выиграл “Аугсбург”. Как и ожидалось, матч не получился зрелищным. Во многом поспособствовал этому ранний гол “Аугсбурга” – на шестой минуте Эдуард Левен прекрасно исполнил штрафной. Для “Аугсбургу” это четвертый гол в сезоне прямым ударом со стандарта.

Забив гол, “Аугсбург” отдал “Шальке” мяч. Иногда владение мячом гельзенкирхенцев достигало 77%. Проблема в том, что “Шальке” испытывает дефицит игроков, умеющих что-то придумать с мячом при позиционной атаке. Ударов по воротам практически не было. Только один раз Матондо на скорости удалось прорваться по флангу, но переиграть Люте ему не удалось.

Во втором тайме характер игры не изменился. Увеличилось только количество физических единоборств. Из-за травм матч не смогли доиграть Сердар у “Шальке” и Варгас у “Аугсбурга”.

Спорадические атаки “Шальке” не заканчивались опасными моментами. “Аугсбург” иногда получал возможность для контратак, но нехотя ими распоряжался. Только после явных провалов защиты “Шальке” гостям удалось забить второй гол и третий гол. Сначала отметился мячом вышедший на замену Ноа-Джоэл Саренрен-Базее, а унизительную для “Шальке” точку в матче поставил Кордова.

“Шальке” не может выиграть уже девять матчей подряд. “Аугсбург” отрывается на семь очков от зоны вылета.

Бундеслига, 27-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Аугсбург” 0:3

Голы: Левен 7, Саренрен-Базее 76, Кордова 90+1

“Шальке”: Шуберт – Кенни, Сане, Настасич, Очипка – Маккенни (Меркан 74), Сердар (Кутуджу 56) – Калиджури (Бужеляб 77), Шепф, Матондо (Раман 78) – Грегорич

“Аугсбург": Люте – Макс, Удуохай, Едвай, Фрамбергер – Груэсо (Оксфорд 83), Хедира – Варгас (Саренрен-Базее 59), Левен (Моравек 70), Рихтер – Нидерлехнер (Кордова 83)

Предупреждения: Варгас 8, Груэсо 60