Бундеслига. РБ Лейпциг любит Майнц - 13:0 по сумме двух матчей

“Майнц” – это команда, которая балансирует на грани авантюрности и безалаберности. Сегодня сильнее проявилась негативная сторона. “РБ Лейпциг” этому посодействовал. Построение “быков” только формально можно описать как 4-4-2, на деле Нагельсманн придумал своеобразные тактические роли для своих футболистов, и “Лейпциг” просто снес своего соперника.

РБ установил сегодня один общекомандный и один индивидуальный рекорд. После 27 туров и “Лейпцига” 68 забитых голов – это рекорд в короткой истории клуба в Бундеслиге. Лучший сезон в карьере проводит и Тимо Вернер. Сегодня он сделал хет-трик и довел общее количество голов в чемпионате до 24.

Именно Вернер забил первый гол в матче, замкнув прострел Лайнера. Второй гол забил Поульсен замкнув навес Забитцера. Так датчанин, вышедший сегодня с капитанской повязкой, отметил свой 250-й матч в футболке РБ. И в первом, и во втором случае защитники “Майнца” было просто статистами, забыв о таком понятии как плотная опека.

Кроме Поульсена, забитым голом отметился еще один старожил “Лейпцига” Марсель Забитцер. Четвертый гол снова на счету Вернера – все для гола сделал словенец Кевин Кампль.

Что же “Майнц”? Первый удар по воротам, попавший в статистику, был нанесен только на 55-й минуте. “Карнавальщики” были просто фигурками на поле.

Вернер мог не раз делать хет-трик, прекрасные моменты упускали Нкунку, Поульсен, Ольмо. На 75-й минуте удача наконец улыбнулась главному преследователю Левандовски, мечтающему о “Ливерпуле”. Речь о Вернере. Забить третий гол ему помог Поульсен.

В первом матче с “Майнцем” Вернер тоже сделал хет-трик, а его команда выиграла 8:0. Сегодня РБ победил скромнее – “всего” 5:0.

“Лейпциг” прерывает серию из трех матчей без побед и возвращается в первую четверку.

Бундеслига, 27-й тур. Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “РБ Лейпциг” 0:5

Голы: Вернер 11, Поульсен 23, Забитцер 36, Вернер 48, Вернер 75

“Майнц”: Мюллер – Баку, Брума (Матета 46), Ньякате, Аарон Мартин – Сен-Жюст – Боэтиюс (Авонийи 61), Фернандеш (Латца 74), Кунде (Баррейро 61), Квайсон – Онисиво (Озтуналы 74)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано (Орбан 60), Клостерманн, Лаймер (Мукиэле 42) – Нкунку (Лукман 70), Кампль (Вольф 70), Забитцер (Адамс 60), Ольмо – Вернер, Поульсен

Предупреждения: Кунде 20, Брума 30, Сен-Жюст 79 – Забитцер 13, Упамекано 17, Вернер 35