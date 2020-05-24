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В Европе выстроилась очередь за Гетце. Милан и Лацио - лидеры в борьбе за немца

Германия
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Интерес к Марио также есть со стороны клубов АПЛ, Китая и Франции

В Европе выстроилась очередь за Гетце. Милан и Лацио - лидеры в борьбе за немца
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Вчера официальные ресурсы дортмундской "Боруссии" обьявили, что Марио Гетце покинет клуб этим летом.

Football Italia сообщает, что целый ряд клубов Европы вступил в борьбу за полузащитником. Лидерами являются итальянские "Лацио" и "Милан". Также интерес к хавбеку проявляют некоторые клубы АПЛ, Китая, Турции и Франции.

По информации источника, 27-летний Марио рассчитывает получать приблизительно 5 млн евро в новом клубе.

В текущем сезоне Бундеслиги Гетце принял участие в 14 матчах, в которых забил 3 гола.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лацио (Рим) Марио Гётце Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia
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