В Европе выстроилась очередь за Гетце. Милан и Лацио - лидеры в борьбе за немца

Вчера официальные ресурсы дортмундской "Боруссии" обьявили, что Марио Гетце покинет клуб этим летом.

Football Italia сообщает, что целый ряд клубов Европы вступил в борьбу за полузащитником. Лидерами являются итальянские "Лацио" и "Милан". Также интерес к хавбеку проявляют некоторые клубы АПЛ, Китая, Турции и Франции.

По информации источника, 27-летний Марио рассчитывает получать приблизительно 5 млн евро в новом клубе.

В текущем сезоне Бундеслиги Гетце принял участие в 14 матчах, в которых забил 3 гола.