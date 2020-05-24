Бундеслига. Драматичный камбэк Кельна в матче с Фортуной

В Кельне пьют Kölsch, в Дюссельдорфе – Alt. Сегодня болельщики обеих команд имеют полное право позлоупотреблять любимым напитком. “Кельн” и “Фортуна” сыграли очень эмоциональный матч с закрученным сюжетом.

Казалось, что переломный момент в игре случился на 59-й минуте. “Кельн” мощно начал второй тайм, желая отыграться с 0:1 (удачный высокий прессинг “Фортуны” и гол Карамана), и Марк Ут смог заработать пенальти, свалившись на газон в штрафной гостей. Однако ему не удалось реализовать одиннадцатиметровый. Кастенмайер среагировал на мяч и отбил не самый сложный удар. Через две минуты “Фортуна” проводит образцовую контратаку и делает счет 2:0.

Большую часть матча “Кельн” провел слабо, “козлы” проигрывали единоборства и были без идей в атаке. Однако “Кельн” собрался на последних минутах и додавил “Фортуну”.

Все очень просто: последние минуты матча, два кросса от вышедшего на замену Доминика Дрекслера и два гола. Сначала мяч головой забил опытный Антони Модест, затем – Джон Кордоба.

Игроки “Фортуны” отдали больше чем могли сил ради долгожданной победы, но снова сыграли вничью, уже четвертый матч подряд. 3:3, 1:1, 0:0, теперь 2:2. Вернуть отрыв в пять очков от 17-го “Вердера” не удалось.

“Кельн” – это всегда непредсказуемо. На прошлой неделе 2:0 по ходу матча с “Майнцом” и итоговые 2:2, сегодня все наоборот.

Бундеслига делает перерыв на один день и вернется во вторник матчем “Боруссия” Дортмунд – “Бавария”.

Бундеслига, 27-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Фортуна” Дюссельдорф 2:2

Голы: Модест 88, Кордоба 90+1 – Караман 41, Томми 61

На 59-й минуте Ут не реализовал пенальти (вратарь)

“Кельн”: Хорн – Эхизибуэ (Мере 60), Борнаув, Ляйстнер (Теродде 90), Каттербах (Модест 60) – Скири, Хектор – Кайнц (Реджбечай 79), Ут, Якобс (Дрекслер 60) – Кордоба

“Фортуна”: Кастенмайер – Гиссельманн, Хоффманн, Йоргенсен – Томми (Адамс 80), Моралес, Бодзек (Зоботтка 73), Циммерманн – Штегер, Скрцибски (Циммер 62) – Караман (Хеннингс 73)

Предупреждение: Зоботтка 90+4