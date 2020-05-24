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Наставник Шальке о поражении от Аугсбурга: Голы из-за индивидуальных ошибок уже стали типичны

Германия
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Дэвид Вагнер подвел итоги домашнего поражения

Наставник Шальке о поражении от Аугсбурга: Голы из-за индивидуальных ошибок уже стали типичны
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Главный тренер "Шальке" Дэвид Вагнер прокомментировал поражение своей команды от "Аугсбурга" в матче 27-го тура Бундеслиги.

"Игра началась ужасно. Мы не создавали достаточно опасные моменты, несмотря на контроль мяча.

Команде было тяжело во втором тайме. Пропущенные голы из-за индивидуальных ошибок уже стали типичны для нашего нынешнего состояния.

Теперь нужно поддержать ребят, чтобы они снова начали играть уверенно. Мы совершаем слишком много индивидуальных ошибок, которые приводят к голам. Многие из этих проблем кроются в психологии", – рассказал Дэвид Вагнер.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Аугсбург Дэвид Вагнер
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Источник:
Goal.com
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