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Наставник Шальке о поражении от Аугсбурга: Голы из-за индивидуальных ошибок уже стали типичны
Дэвид Вагнер подвел итоги домашнего поражения
Главный тренер "Шальке" Дэвид Вагнер прокомментировал поражение своей команды от "Аугсбурга" в матче 27-го тура Бундеслиги.
"Игра началась ужасно. Мы не создавали достаточно опасные моменты, несмотря на контроль мяча.
Команде было тяжело во втором тайме. Пропущенные голы из-за индивидуальных ошибок уже стали типичны для нашего нынешнего состояния.
Теперь нужно поддержать ребят, чтобы они снова начали играть уверенно. Мы совершаем слишком много индивидуальных ошибок, которые приводят к голам. Многие из этих проблем кроются в психологии", – рассказал Дэвид Вагнер.